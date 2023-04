Lecco, le modifiche alla viabilità della settimana (dal 10 aprile)

Pulizie dei parcheggi e cantieri stradali, come cambia la viabilità

L’avviso del Comune di Lecco, attenzione ai divieti

LECCO – Tra le modifiche alla viabilità della prossima settimana, il Comune di Lecco segnala in maniera particolare quelle determinate dalla pulizia notturna delle aree pubbliche di parcheggio, che saranno effettuate nella notte tra lunedì 10 aprile e martedì 11 aprile.

Le operazioni prevedono l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte alle 6 di martedì 11 aprile nelle aree di via Garabuso, via Cimabue, via Marconi, via Risorgimento, piazza Giuseppe Garibaldi, via Pergolesi, via Prealpi, via Guado, piazza XXV Aprile, via Orlando Sora.

Si comunicano anche le ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana:

vicolo DELLA TORRE, per lavori di intervento di allacciamento alla fognatura, istituzione di divieto di circolazione dalle 7 alle 19 il 13 e il 14 aprile;

corso CARLO ALBERTO, tratto all’altezza del civico 86, per lavori di riparazione di un guasto Enel, interdizione del transito pedonale sul marciapiede il 12 e il 13 aprile;

via MARSALA, tratto all’altezza del civico 9, per intervento di nuovo allacciamento alla rete idrica, alle acque meteoriche e alla rete fognaria, istituzione di divieto di transito veicolare, a esclusione dei residenti per il raggiungimento degli accessi carrai, sospensione del senso unico di marcia nel tratto compreso tra l’intersezione con via Caldone e il civico 9, e del senso unico di marcia in via Caldone nel tratto compreso tra l’intersezione con via Rimembranza e il civico 19 dalle 9 alle 18 dell’11 aprile;

via FIANDRA, parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per lavori edili alla rete di teleriscaldamento dall’11 al 25 aprile;

via DIGIONE, parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per lavori edili alla rete del teleriscaldamento dall’11 al 25 aprile;

via MONTEBELLO, tratto all’altezza del civico 70, parziale restringimento della sede stradale per lavori di nuovo allaccio telefonico dal 13 al 15 aprile;

via PERGOLESI, parziale restringimento della sede stradale per lavori di isolamento della rete del gas il 12 aprile;

via BELLINI, parziale restringimento della sede stradale per lavori di isolamento della rete del gas il 12 aprile;

via MARCO D’OGGIONO, parziale restringimento della sete stradale regolamentato tramite movieri per lavori edili alla rete di teleriscaldamento dall’11 al 25 aprile.

