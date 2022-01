Lecco, le modifiche alla viabilità della settimana (dal 10 gennaio)

LECCO – Il Comune di Lecco rende note le seguenti modifiche alla viabilità:

viale BRODOLINI, centro vaccinale, al fine di agevolare il transito e la sosta dei veicoli in uso ai sanitari e utenti da sottoporre a vaccinazione presso la struttura, dal 1° gennaio fino al 30 giugno l’istituzione di: senso unico di marcia con ingresso consentito da via Overijse; divieto di accesso in via dell’Elettrochimica intersezione controviale di via Brodolini; stop dare precedenza nel controviale di via Brodolini intersezione via dell’Elettrochimica; divieto di sosta dalle 8 alle 20 con rimozione forzata, da lunedì a domenica, eccetto veicoli in uso a personale e utenti vaccinazioni; n. 3 stalli di sosta riservato ai veicoli a servizio di persone diversamente abili; direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli in uscita dal parcheggio del civico n. 31 (ord. 266/2021);

via AGLIATI, compreso tra l’intersezione con via Nino Castelli e via Don Antonio Invernizzi per proseguo lavori di ripristino muro di contenimento dal 1° al 31 gennaio istituzione di: senso unico alternato, con diritto di precedenza ai veicoli percorrenti via Agliati in direzione corso Monte Santo; limite massimo di velocità 30 Km/h; transito pedonale consentito lato civici pari (ord. 265/2021);

via GALANDRA, tratto compreso tra il civico 24 ed il ponte sul torrente Gerenzone, e via GERENZONE, tratto compreso tra il civico 2 ed il ponte sul torrente Gerenzone, dalle 8.30 di lunedì 15 novembre alle 18 di sabato 14 maggio, per lavori di realizzazione nuova passerella pedonale, istituzione di divieto di circolazione, eccetto accesso pedonale alle proprietà;

via COSTITUZIONE, interventi localizzati e/o di parziali restringimenti per opera di risanamento chiusino Telecom il 12 gennaio (impresa Impredilgelfi s.r.l. di Esine, BS, per conto di TIM SPA);

via SEMINARIO, interventi localizzati e/o di parziali restringimenti per opera di sostituzione asta saracinesca il 10 e l’11 gennaio (impresa Edil lario cad srl di Galbiate per conto di Lario reti Holding spa);

via MENTANA, interventi localizzati e/o di parziali restringimenti per opera di rimessa in quota chiusino saracinesca il 10 e l’11 gennaio (impresa Edil lario cad srl di Galbiate per conto di Lario reti Holding spa);

via MONETA, intersezione con via CONCORDIA, interventi localizzati e/o di parziali restringimenti per opera di sostituzione aste n. 2 saracinesche rotte il 10 e l’11 gennaio (impresa Edil lario cad srl di Galbiate per conto di Lario reti Holding spa);

interventi localizzati e/o di parziali restringimenti per opera di ripristino definitivo sede stradale dal 10 al 22 gennaio (impresa Valtellina spa di Gorle, BG, per conto di Open fiber spa) in via ALLA ROVINATA, via FILANDA, via BELFIORE, via BELLEDO, via CONSONNI, via DELL’EREMO.