Lecco. Le modifiche alla viabilità di questa settimana (da oggi, lunedì)

Ecco come cambierà la viabilità in città questa settimana

Pulizie notturne dei parcheggi e cantieri le principali modifiche in città

LECCO – Inizia una nuova settimana, e cambia la viabilità a Lecco. Tra le modifiche da attenzionare agli utenti della strada soprattutto le pulizie notturne delle aree pubbliche di parcheggio, che saranno effettuate nella notte tra lunedì 23 ottobre e martedì 24 ottobre e che prevedono l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte alle 6 di martedì 24 ottobre nelle aree di corso Montegrappa/scuola elementare, parcheggio Giorgio Combi, via Fiandra, piazza Carducci, via Ferrario, via Nullo, via dell’Armonia, via Gondola, via dell’Isola e via Carlo Mauri (via Figini).

Ulteriori modifiche alla viabilità di questa settimana riguarderanno i cantieri: