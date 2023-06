Lecco, le modifiche alla viabilità in città (dal 19 giugno)

Cantieri stradali, divieti e pulizie del parcheggi, come cambia la viabilità

L’avviso del comune di Lecco per la settimana che sta per iniziare

LECCO – Tra le modifiche alla viabilità della prossima settimana, il Comune di Lecco segnala in maniera particolare quelle determinate dalla pulizia notturna delle aree pubbliche di parcheggio, che saranno effettuate nella notte tra lunedì 19 giugno e martedì 20 giugno.

Queste operazioni prevedono l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte alle 6 di martedì 20 giugno nelle aree di piazza della Vittoria, corso Promessi Sposi, via Galilei, via Besonda Inferiore, via Carlo Mauri, via Ugo Bartesaghi, via Parini, via Elettrochimica, via Fra Galdino e Synlab (corso Carlo Alberto).

Vi comunichiamo inoltre le seguenti ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana:

via BESONDA SUPERIORE, restringimento della sede stradale per lavori di riparazione e allaccio alla rete fognaria il 21 e il 22 giugno e, all’incrocio con via Giusti, per lavori di isolamento della vecchia presa della corrente sempre il 21 e il 22 giugno;

via GHISLANZONI, all’incrocio con via Como e nel tratto all’altezza del civico 30, restringimento della sede stradale per lavori di riparazione alla perdita idraulica occulta il 21 e il 22 giugno, nel tratto all’altezza del civico 38, il 23 giugno; nel tratto all’altezza dei civici 71 e 73, restringimento della sede stradale per lavori di riparazione alla perdita idraulica occulta il 19 e 20 giugno; nel tratto all’altezza civico 11, restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per lavori di riparazione alla perdita idrica occulta il 22 e 23 giugno;

via CARLO PIZZI, tratto all’altezza del civico 4, restringimento della sede stradale per intervento di scavo per sostituzione dell’idrante nel sottosuolo il 22 e il 23 giugno;

via PIETRO NAVA, restringimento della sede stradale per intervento di scavo per sostituzione dell’idrante nel sottosuolo il 19 e il 20 giugno e, nel tratto all’altezza del civico 5, parziale restringimento della sede stradale con istituzione del senso unico alternato per intervento di scavo e sostituzione dell’idrante nel sottosuolo il 20 e il 21 giugno;

via AMENDOLA, tratto all’altezza del civico 6, parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per intervento di scavo di riparazione alla perdita idraulica occulta il 22 e il 23 giugno;

via AI POGGI, tratto all’altezza del civico 112, parziale restringimento della sede stradale per lavori di allaccio alla presa del gas il 20 giugno;

piazza XX SETTEMBRE, restringimento della sede stradale per lavori di posa della colonnina di ricarica e-bike il 21 giugno;

via BICOCCA, tratto all’altezza del civico 24, divieto di transito veicolare tra i civici 22 e 24 e limite massimo di velocità a 30 km/h per intervento di riparazione alla perdita idrica occulta dalle 8 alle 18 del 19 e 20 giugno;

via AMENDOLA, nel tratto tra via Digione e corso Martiri, senso unico di marcia in direzione ascendente da corso Martiri verso via Digione e limite massimo di velocità a 30 km/h per lavori di realizzazione e scavo dei saggi necessari alla costruzione della rete di teleriscaldamento dalle 8:30 alle 16:30 del 19 e 20 giugno.

Infine si ricordano le modifiche alla viabilità previste per consentire l’allestimento del mercato straordinario in centro di mercoledì 21 giugno.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371