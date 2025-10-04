Lecco, le modifiche alla viabilità in programma la prossima settimana

Mercoledì 8 ottobre mercato in centro città
Domenica 5 ottobre la processione per la Madonna del Rosario
LECCO – Le modifiche alla viabilità della prossima settimana, che si aggiungono a quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro, in programma mercoledì 8 ottobre:
- via MASACCIO, altezza intersezione via Tonio da Belledo, divieto di transito dalle 8.30 alle 18 il 6 e 7 ottobre;
- via DON MINZONI, tratto compreso tra i civici 17 e 19, divieto di transito per occupazione suolo pubblico dalle 8 alle 12.30 il 6 ottobre;
- via MARSALA, altezza civico 10, divieto di transito eccetto residenti e attività commerciali per il raggiungimento degli accessi carrai da via Caldone, sospensione senso unico di marcia nel tratto compreso tra l’intersezione con via Caldone e il civico 14 e sospensione senso unico di marcia in via Caldone nel tratto compreso tra l’intersezione con via Rimembranza e il civico 19 per occupazione suolo pubblico dalle 9 alle ore 12.30 il 6 ottobre;
- Lungolario LUIGI CADORNA, tratto compreso tra via Malpensata e via Fratelli Calvi, senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite di 30 km/h dalle 8 alle 18 dal 6 ottobre al 7 novembre, escluse le giornate di sabato e domenica;
- via LUERA altezza civico 49, restringimento per allaccio fibra ottica il 10 ottobre.
Vi segnaliamo infine che, in occasione della processione per la festa della Madonna del rosario, in programma domenica 5 ottobre con partenza alle 17.30 dal sagrato della basilica di San Nicolò, è istituito il divieto di transito, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito della processione religiosa, in via San Nicolò, via Resinelli, largo Montenero, via Volta e via Cavour.