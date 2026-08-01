Lecco. Le modifiche alla viabilità in programma la prossima settimana

LECCO – Si segnalano le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana, che si aggiungono a quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro, in programma mercoledì 5 agosto:
- corso PROMESSI SPOSI altezza civico 122, restringimento regolamentato da movieri per isolamento presa e allaccio idrico l’8 agosto;
- via BELFIORE, tratto compreso tra i civici 62 e 66, divieto di transito per un intervento di sostituzione tratto di fognatura dalle 8.30 alle 18 dal 4 al 6 agosto;
- via ROVERETO, via CANTO, viale MONTEGRAPPA, corso PROMESSI SPOSI, via DON MINZONI, via AI POGGI, restringimenti per lavori di posa fibra ottica dal 3 al 7 agosto;
- via AZZECCAGARBUGLI, altezza civico 11, restringimento per lavori di riparazione rete fognaria dal 4 al 5 agosto;
- via BUOZZI, altezza civico 25, restringimento regolamentato tramite movieri per lavori di riparazione perdita acqua il 3 agosto;
- via GHISLANZONI, altezza civico 68, restringimento per lavori di riparazione perdita idrica dal 5 al 6 agosto;
- via GIOTTO, altezza civico 5, restringimento regolamentato da movieri per lavori di nuovo allaccio rete idrica il 7 agosto.
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