Lecco: le modifiche alla viabilità per la prossima settimana

Diverse chiusure nel weekend per l’anniversario degli Alpini di Acquate e per la Festa della Madonna delle Grazie

Proseguono gli interventi in via don Invernizzi e corso Promessi Sposi

LECCO – Ecco le modifiche alla viabilità previste a Lecco per la prossima settimana: in occasione del 60° anniversario della Fondazione Gruppo Alpini di Acquate, in programma sabato 4 luglio sono previsti il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 11 alle 20 in piazza della Vittoria e il divieto di transito dalle 12 alle 20 in piazza della Vittoria e dalle 16:45 alle 18 in via Renzo, salita dei Bravi, viale Montegrappa, corso Promessi Sposi, via ai Poggi, via Don G. Minzoni, via Tramaglino, piazza della Vittoria, limitatamente al tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti. Provvedimento viabilistico a questo collegamento.

Inoltre, in occasione delle celebrazioni per la Festa della Madonna delle Grazie, sono previsti il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Varigione venerdì 3 e sabato 4 luglio dalle 17.30 alle 24 e domenica 5 luglio dalle 7 alle 24e il divieto di transito dalle 20.45 in piazza Varigione, via Valsecchi, via Don Luigi Monza, via Luera e via Gramsci, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito della processione religiosa. Provvedimento viabilistico a questo collegamento.

Vi segnaliamo, infine, le seguenti modifiche alla viabilità, che si aggiungono a quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro, in programma mercoledì 1° luglio: