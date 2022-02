Lecco, le modifiche alla viabilità per la prossima settimana

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana:

via CANTARELLI, parziale restringimento per lavori di nuovo allaccio in fibra ottica dal 21 al 25 febbraio (Impresa MDS Impianti srl per conto di TIM spa);

via GALILEO, tratto all’altezza del civico 15, istituzione di senso unico alternato regolamentato con moviere dal 23 al 24 febbraio (lavori per conto di privati);

c.so MATTEOTTI, tratto all’altezza del civico 30, dalle 9 alle 17 del 21 e 22 febbraio, istituzione di:

– tratto compreso tra piazza Carducci e via Fogazzaro, divieto di circolazione veicolare eccetto residenti ed attività, limite massimo di velocità 20 Km/h, obbligo di svolta a destra in via Fogazzaro all’intersezione Matteotti/Fogazzaro;

– tratto compreso tra il civico 30 di corso Matteotti e via Fogazzaro, divieto di circolazione veicolare eccetto residenti e attività, sospensione senso unico di circolazione ed istituzione doppio senso di circolazione solo per residenti ed attività, con ingresso/uscita da corso Matteotti altezza intersezione Matteotti/Fogazzaro, obbligo di svolta a sinistra in via Fogazzaro all’intersezione Matteotti/Fogazzaro, limite massimo di velocità 20 Km/h;

– tratto compreso tra via XI Febbraio e corso Matteotti civico 30, divieto di circolazione veicolare eccetto residenti, attività e residenti via Ticozzi, sospensione senso unico di circolazione ed istituzione doppio senso di circolazione solo per residenti ed attività, con ingresso/uscita da via XI Febbraio, divieti di sosta con rimozione forzata lato civici pari, limite massimo di velocità 20 Km/h;

– via SOLFERINO, altezza intersezione via Don Pozzi: divieto di circolazione veicolare eccetto residenti ed attività, limite massimo di velocità 20 Km/h;

Le intersezioni e la rotatoria via XI Febbraio/corso Matteotti dovranno essere presidiate dal personale dell’impresa per il controllo dei flussi di traffico. Dovrà essere comunque consentito il transito dei veicoli di soccorso in fase di emergenza (Impress IRTI spa per conto Open Fiber).

LUNGO LARIO ISONZO, altezza semaforo LL. Isonzo/via L. Da Vinci, per intervento di risanamento chiusino, dalle 20 alle 24 di martedì 22 febbraio, nel tratto compreso tra l’area adibita a parcheggio “Nullo” ed il semaforo LL.Isonzo/via L. Da Vinci, per la sola carreggiata in direzione viale della Costituzione, l’istituzione di divieto di transito nella corsia di preselezione di svolta a destra e limite massimo di velocità 30 Km/h (Impresa Impredil Gelfi di Esine per conto di Tim spa). L’intersezione LL. Isonzo/ via L. Da Vinci/v.le Costituzione dovrà essere presidiata da movieri dell’impresa per il controllo dei flussi di traffico e per agevolare la manovra di svolta a destra.

viale BRODOLINI, centro vaccinale, al fine di agevolare il transito e la sosta dei veicoli in uso ai sanitari e utenti da sottoporre a vaccinazione presso la struttura, fino al 30 giugno istituzione di senso unico di marcia con ingresso consentito da via Overijse, divieto di accesso in via dell’Elettrochimica intersezione controviale di via Brodolini, stop dare precedenza nel controviale di via Brodolini intersezione via dell’Elettrochimica, divieto di sosta dalle 8 alle 20 con rimozione forzata, da lunedì a domenica, eccetto veicoli in uso a personale e utenti vaccinazioni, 3 stalli di sosta riservati ai veicoli a servizio di persone diversamente abili e direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli in uscita dal parcheggio del civico n. 31.