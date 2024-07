Lecco: le modifiche alla viabilità per la prossima settimana

Modifiche alla viabilità riguardanti il mercato in centro, Festa Patronale della Madonna del Carmine ed eventi musicali in programma sulla Lake Arena

LECCO – Il Comune di Lecco segnala le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana, segnalando in maniera particolare l’allestimento del mercato in centro di mercoledì 24 luglio, che prevedono:

– dalle 5 alle 15 il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Mazzini (area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3), in via Nazario Sauro e in piazza Garibaldi;

– la sospensione del senso unico di circolazione e l’istituzione del doppio senso in piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3; il divieto di transito in piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, in via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi e in piazza Garibaldi;

– il divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico) in via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo e in via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi; la sospensione della rilevazione degli accessi Ztl da via Nazario Sauro;

– l’obbligo di dare la precedenza e l’obbligo di svolta a sinistra in via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, la direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti in viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini.

Segnalate inoltre le seguenti ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana:

via SANTA BARBARA, altezza intersezione via Fiocchi, divieto di transito per intervento sulla rete idrica dalle 7.30 alle 17 dei giorni 24 e 25 luglio;

via DELL’ISOLA, restringimento per lavori riparazione rete idrica dal 22 al 28 luglio;

corso BERGAMO, altezza civico 35, restringimento per lavori riparazione rete idrica il 22 luglio;

via FRATELLI ROSSELLI, altezza intersezione via Don Giuseppe Pozzi divieto di transito, tratto compreso tra via Cantarelli e via Don Pozzi sospensione senso unico di marcia e istituzione doppio senso di circolazione solo per residenti, per un intervento sulla rete idrica, dalle 8 del 22 luglio alle 18 del 26 luglio;

via DON SERAFINO MORAZZONE, altezza civico 92, divieto di transito dalle 7.30 alle 17 il 26 luglio;

via AMENDOLA, senso unico di marcia in direzione ascendente da corso Martiri della Liberazione a via Marconi per costruzione rete teleriscaldamento dalle 9 del 26 luglio alle 8 del 2 agosto;

via DIGIONE, divieto di transito per costruzione rete teleriscaldamento dalle 9 del 26 luglio alle 18 dell’8 agosto.

Il Comune di Lecco segnala che in occasione della “Festa Patronale della Madonna del Carmine” di domenica 21 luglio, saranno istituiti dalle ore 8 alle ore 20 il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Giovanni Paolo II e infine, il Comune ricorda le modifiche previste per gli eventi musicali in programma sulla Lake Arena.