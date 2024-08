Lecco, le modifiche alla viabilità per la prossima settimana

Mercoledì mattina l’allestimento delle bancarelle in centro

LECCO – Cambia la viabilità in centro città per l’allestimento delle bancarelle del mercato il mercoledì. E’ questa la principale modifica alla viabilità della prossima settimana, che segnerà il ritorno al lavoro e alle consuete attività per molti lecchesi.

L’allestimento del mercato in centro comporterà, mercoledì 4 settembre, dalle 5 alle 15 il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Mazzini (area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3), in via Nazario Sauro e in piazza Garibaldi; la sospensione del senso unico di circolazione e l’istituzione del doppio senso in piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3; il divieto di transito in piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, in via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi e in piazza Garibaldi; il divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico) in via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo e in via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi; la sospensione della rilevazione degli accessi Ztl da via Nazario Sauro; l’obbligo di dare la precedenza e l’obbligo di svolta a sinistra in via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, la direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti in viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini.

Da segnalare, inoltre, e seguenti ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana: