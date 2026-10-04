Lecco. Le modifiche alla viabilità per la settimana: domenica è prevista la Camminata Manzoniana

viale VALSUGANA altezza civico 19, restringimento regolamentato tramite movieri, per allaccio rete fognaria il 5 ottobre ;

; via MONTANARA, altezza intersezione via Col di Lana, restringimento dell’area di parcheggio per infiltrazione acqua meteorica il 5 e 6 ottobre ;

; via CATTANEO, tratto compreso tra il civico 47 e via Cairoli, restringimento per nuovo allaccio rete teleriscaldamento dal 5 al 15 ottobre ;

; via COL DI LANA, altezza intersezione via alle Fucine, restringimento per scavo di saggio per verifica infiltrazione il 6 ottobre ;

altezza intersezione via alle Fucine, restringimento per scavo di saggio per verifica infiltrazione ; via CAVALESINE, altezza intersezione via Angelo Maggi, restringimento della sede stradale per ricerca infiltrazione idrica il 7 ottobre ;

; via CALDONE altezza civico 41, restringimento per rinnovo allacciamento idrico l’8 ottobre.

Il comune segnala infine che, in occasione dell’iniziativa “En plein air – la voce dell’Adda”, in programma domani, sabato 3 ottobre, è previsto il divieto di transito dalle 9.30 alle 10.30 a velocipedi, monopattini e pedoni nel tratto di pista ciclopedonale di Pescarenico compreso tra via Corti e piazza del Pesce. Provvedimento viabilistico a questo collegamento.