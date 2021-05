Lecco. Le modifiche alla viabilità previste nella prossima settimana

LECCO – Tra le modifiche alla viabilità delle prossime settimane, il comune ricorda in maniera particolare gli interventi di manutenzione sull’elettrodotto T411 Bulciago-Lecco nel tronco compreso tra il palo 80 e il palo 85, localizzati tra il comune di Lecco e il comune di Pescate, in corso fino al 22 giugno e consistenti in:

Interventi in orario diurno

In via Mauri e svincolo Bione dalle 10 alle 16 di lunedì 31 maggio; dalle 10 alle 16 di mercoledì 9 giugno; dalle 10 alle 16 di giovedì 10 giugno con divieto di transito in via Buozzi, con chiusura rampa di accesso al ponte Manzoni (dovrà essere garantito il transito dei veicoli di soccorso e pronto intervento in espletamento delle funzioni di emergenza e il transito pedonale).

Interventi in orario serale e notturno

Dalle 21 di lunedì 14 giugno alle 5 di martedì 15 giugno; dalle 21 di martedì 15 giugno alle 5 di mercoledì 16 giugno; dalle 21 di mercoledì 16 giugno alle 5 di giovedì 17 giugno; dalle 21 di giovedì 17 giugno alle 5 di venerdì 18 giugno; dalle 21 di lunedì 21.06.2021 alle 5 di martedì 22 giugno; dalle 21 di martedì 22.06.2021 alle 5 di mercoledì 23 giugno

con istituzione di divieto di transito in corso Carlo Alberto, nel tratto compreso tra la rotatoria Carlo Alberto/Pergola e la rotatoria Valsugana/Carlo Alberto/Emanuele Filiberto; via G. Mauri, tratto e direzione comprese tra corso Carlo Alberto e gli svincoli SS 36 di via Buozzi (compreso accesso al ponte Manzoni”); via Buozzi, dal civico 37 fino agli svincoli SS 36 di via Buozzi, con accesso consentito al depuratore; via Buozzi, dal civico 15, fronte parcheggio attività commerciale “Esselunga” fino agli svincoli SS 36 di via Buozzi; via Macon, tratto compreso fra il civico 6 e l’intersezione con via Figini; via Figini, tratto compreso tra il civico 57 e il civico 55; viale Don Ticozzi, tratto compreso tra la rotatoria Don Ticozzi /Toscanini e l’intersezione con via Buozzi, con transito consentito verso lo scalo merci;

sospensione del senso unico di marcia e istituzione del doppio senso di marcia, per consentire il transito veicolare dei residenti e/o titolari di accessi, in corso Carlo Alberto sulla sola corsia di marcia lato centro commerciale “Le Piazze”, dalla rotatoria C. Alberto/Pergola alla rotatoria C. Alberto/Valsugana /E. Filiberto; via Figini tratto compreso tra via Macon e via G. Mauri;

divieto di sosta con rimozione forzata in via Macon, sui tratti interessati dal divieto di transito; via Figini, sui tratti interessati dal divieto di transito; piazza Atleti Azzurri d’Italia, porzione parcheggio lato destro rispetto all’accesso dalle 8 del 24 maggio alle 8 del 23 giugno, eccetto sabato e festivi.

Le altre modifiche alla viabilità della prossima settimana