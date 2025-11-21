Lecco. Le modifiche alla viabilità previste per la prossima settimana

LECCO – Le modifiche alla viabilità della prossima settimana:
- via BUOZZI, chiusura raccordo di ingresso verso Via Ticozzi dall’attraversamento ciclopedonale, chiusura raccordo in direzione Via Ticozzi all’altezza ingresso svincolo di ingresso alla rampa SS 36 direzione Milano e obbligo per i veicoli provenienti dalle rampe SS 36 di proseguire verso Via Don Ticozzi dalle 8 del 24 novembre alle 18 del 30 dicembre;
- via FIGINI, istituzione senso unico di marcia nel tratto da Via Macon a Via Mauri in direzione verso corso Carlo Alberto e limite di 30 Km/h dalle 8 del 24 novembre alle 18 del 30 dicembre;
- corso MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, altezza civico 149, senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite di 30 km/h per sistemazione chiusino rumoroso dalle 9 del 24 novembre alle 18 del 26 novembre;
- via MARCO D’OGGIONO, tratto compreso tra il civico 22 e il civico 24, restringimento per lavori di realizzazione nuova rete di teleriscaldamento dal 24 novembre al 3 dicembre;
- via CARLO CATTANEO, divieto di transito all’altezza del civico 25 e sospensione senso unico e istituzione doppio senso di marcia nel tratto compreso tra i civici 10-14 e 20-46 per sosta autogrù e scarico materiale, dalle 5 alle 9 il 25 novembre;
- viale TURATI, tratto compreso tra il civico 3 e l’intersezione con via Col di Lana, divieto di transito per intervento di riasfaltatura dalle 21 del 27 novembre alle 6 del 28 novembre;
- via SALITA DEI BRAVI, divieto di transito all’altezza dell’intersezione con il Sagrato di Don Abbondio e sospensione senso unico e istituzione doppio senso di marcia nel tratto compreso tra il civico 3 e l’intersezione con viale Montegrappa per posizionamento autocarro con gru sollevatrice dalle 10 alle 11 del 27 novembre.