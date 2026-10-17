Lecco, le modifiche alla viabilità previste per la settimana

LECCO – Si segnalano le seguenti modifiche alla viabilità per la città di Lecco nel corso della prossima settimana, che si aggiungono a quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro, in programma mercoledì 21 ottobre:
Via GRASSI, altezza via Parini, restringimento per nuovo allaccio idrico, il 21 ottobre;
Via MONSIGNOR POLVARA, restringimento con presenza di movieri, per ripristino asfalto, 19 al 23 ottobre;
Via LEONARDO DA VINCI, altezza vie Adda e Cesare Cantù, divieto di svolta a sinistra su via Adda e conseguente obbligo di direzione diritto per costruzione rete teleriscaldamento, dalle 8.30 di mercoledì 21 ottobre alle ore 18 di venerdì 30 ottobre;
Via ALLE FUCINE, restringimento con presenza di movieri, per lavori di allaccio alla rete BT dal 19 al 21 ottobre;
Via COL DI LANA, restringimento con presenza di movieri, per lavori di allaccio alla rete BT dal 19 al 23 ottobre.
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