Su Rai Tre la puntata di Geo&Geo dedicata al Sentiero di Leonardo

Interviste e un documentario girato nelle scorse settimane tra Lecco, la Brianza e i Piani Resinelli

LECCO – E’ andata in scena ieri pomeriggio, venerdì, la puntata di Geo&Geo dedicata al ‘Sentiero di Leonardo’, in occasione dei 500 anni dalla scomparsa di Leonardo da Vinci. Le scorse settimane le telecamere del programma di Rai Tre erano arrivate anche a Lecco per alcune riprese lungo l’Adda, fiume come noto particolarmente caro al genio toscano.

Lecco protagonista

La puntata, condotta da Sveva Sagramola e Emanuele Biggi, ha portato i telespettatori lungo il Cammino di Leonardo, 240 km totali tra fiumi e luoghi storici collegati alla vita di Vinci. Molti gli scorci lecchesi riproposti nella trasmissione, documentati proprio nelle scorse settimane dalla troupe televisiva giunta in città: dalla Brianza ai Piani Resinelli, da Pescarenico, con Piazza Era, al Ponte Azzoni Visconti, ricchi di temi ‘leonardeschi’.

Tra gli ospiti in studio anche Renato Ornaghi, dell’Associazione Cammino di Sant’Agostino di Monticello Brianza e autore della guida “Il Sentiero di Leonardo”.

QUI il link alla puntata