Lecco. ll quarto ponte è realtà. E Salvini promette l’altra corsia

Questa mattina la cerimonia di inaugurazione

La promessa di Salvini: “Faremo anche l’altra corsia”

LECCO – Il giorno tanto atteso è arrivato: oggi, lunedì 19 gennaio, il quarto ponte è finalmente realtà. Un’inaugurazione attesa, resa ancora più speciale dalla promessa, scandita a chiare lettere dal Ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, di stanziare ulteriori fondi, circa 20 milioni di euro, per realizzare anche la corsia in direzione sud.

Tante persone hanno preso parte questa mattina alla cerimonia di inaugurazione del cosiddetto quarto ponte, opera dal costo di 30 milioni di euro, che ha l’obiettivo di fluidificare e rendere più snella la viabilità in un punto molto critico per il territorio.

Presenti, oltre al Ministro Salvini, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Morelli, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l’assessore regionale Claudia Terzi, il sindaco di Pescate Dante De Capitani e il collega di Lecco Mauro Gattinoni, il prefetto di Lecco Paolo Ponta, la presidente della Provincia Alessandra Hofmann e i vertici di Anas, rappresentanti dall’amministratore generale Claudio Andrea Gemme.

Durante gli interventi è stato sottolineato più volte l’importanza dell’investimento non solo per la viabilità locale, ma anche in vista dell’appuntamento, ormai imminente, con le Olimpiadi invernali di Milano – Cortina.

Ed è stata annunciato l’impegno a reperire nuove risorse per realizzare anche la corsia gemella del quarto ponte, ovvero quello in direzione sud richiesta a gran voce dal Comune di Lecco.

A breve il servizio completo, con dichiarazioni, foto e video della cerimonia.