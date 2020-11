Lecco. LRH precisa: “Non è nostro il cantiere in via Besonda”

Ieri i lavori senza preavviso in via Besonda avevano creato disagi alle attività

Lario Reti Holding specifica che non è la loro società incaricata del cantiere

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Lario Reti Holding:

“Buongiorno,

relativamente alla serie di articoli apparsi circa i disagi denunciati da Confcommercio per i lavori in via Besonda a Lecco, segnalo che tali attività NON sono di Lario Reti Holding (idrico) bensì di LeReti (gas) che non è più società del Gruppo Lario Reti dal 2018 dopo la fusione in ACSM-AGAM.

Vi ricordiamo che LRH segVnala sempre in anticipo i propri lavori grazie al sistema di messaggistica gratuito Avvisami, aperto all’iscrizione per tutta la cittadinanza all’indirizzo https://avvisami.larioreti.it/

Lario Reti Holding

L’ARTICOLO PRECEDENTE