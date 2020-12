LTM illumina il Natale nei rioni di Lecco, giochi di luce in 16 location

Niente spettacolo pirotecnico, ma ecco la nuova iniziativa

“Ci auguriamo che questa possa diventare una nuova tradizione lecchese”

LECCO – Ben 16 le location scelte da LTM per illuminare il Natale dei lecchesi. Sicuramente chi abita in città avrà visto i giochi di luce che da qualche giorno allietano alcuni luoghi simbolo della città e dei rioni: scuole, chiese, alberi, piazze o angoli caratteristici…

L’iniziativa di LTM è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Lecco e andrà avanti fino all’Epifania: “Visto che non si farà lo spettacolo pirotecnico, abbiamo deciso di utilizzare quelle risorse per illuminare i rioni – dicono da LTM -. Ci auguriamo che questa possa diventare una nuova tradizione lecchese per portare il Natale in tutti i rioni della città. Con l’occasione LTM augura a tutti un buon Natale e un felice anno nuovo”.

Queste le 16 location illuminate: Lavatoio di Belledo, Piazza Era a Pescarenico, Piazza V Alpini a Germanedo, grotta di Laorca, chiesa di Rancio Alto, chiesa di San Giovanni, scuola di San Giovanni, Palazzo Belgioioso a Castello, parco Villa Gomes a Maggianico, Museo del Beato Serafino a Chiuso, scuola di Maggianico, scuola Stoppani, scuola di Acquate, albero a Bonacina, scuola Ticozzi e scuola di Santo Stefano.