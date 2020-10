Lecco, l’ultimo report dall’ospedale: 142 i pazienti nei reparti Covid

Il report diffuso dall’Asst di Lecco sui reparti Covid all’ospedale Manzoni di Lecco

Resta satura la Terapia Intensiva, si libera la sub intensiva

LECCO – Sono 142 i pazienti ospitati al Covid ricoverati presso l’Ospedale Manzoni di Lecco. I dati sono aggiornati a questa mattina, mercoledì 28 ottobre.

Piena la terapia intensiva con 10 posti occupati su 10 disponibili. Nessun paziente Covid invece in Terapia Sub-Intensiva (che dispone di 4 posti letto) che torna quindi momentaneamente a svuotarsi.

Tredici in totale i pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive, 12 sono positivi al Covid, 5 quelli ricoverati in Malattive Infettiva sub-intensive. Pieni anche Medicina Settore 1 e Medicina Settore 2, dove attualmente sono ricoverati rispettivamente 16 e 16 pazienti Covid. 15 in tutto i pazienti per cui è stato necessario l’uso del ventilatore polmonare.

Complessivamente, dei 142 pazienti ospitati nei reparti Covid, nove (nelle aree filtro) sono risultati negativi al tampone, mentre altri 26 attendono l’esito.

Di seguito il report completo (clicca per ingrandire):