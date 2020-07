Lecco, lunedì apre il sottopasso pedonale di Rivabella

I lavori erano iniziati a fine maggio del 2019

L’infrastruttura collega in sicurezza la zona lago e il quartiere di Chiuso

LECCO – Sono terminati i lavori per la realizzazione del sottopasso di Rivabella che sarà aperto e usufruibile ai pedoni dalle ore 15 di lunedì 3 agosto.

Il cantiere, del valore di 1.424.460 euro (di cui 1 milione da risorse provenienti dal ‘Patto per la Regione Lombardia’ e la restante parte dal Comune di Lecco) era cominciato a fine maggio del 2019.

Il sottopasso è stato realizzato nel sedime del vecchio passaggio a livello soprresso di via Alla Spiaggia. Ora i passanti potranno attraversare in sicurezza per raggiungere la ciclabile di Rivabella da Chiuso.

A settembre il sottopasso sarà completato con un montascale la cui fornitura, spiegano dal Comune, ha subito ritardi a causa dell’emergenza Covid. Il montascale servirà a garantire il superamento barriere architettoniche determinate dai vincoli posti alle dimensioni dell’opera, che non hanno consentito la realizzazione di uno scivolo in grado di garantire la sicurezza dei passanti.