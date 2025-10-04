Lecco, lunedì cominceranno i lavori per la realizzazione della nuova bike lane

Un mese di cantieri lungo le principali direttrici cittadine: corsia ciclabile monodirezionale integrata alla carreggiata

L’assessora Renata Zuffi: “Un passo concreto verso una mobilità sostenibile e sicura”

LECCO – A Lecco stanno per partire i lavori per la realizzazione della nuova bike lane lungo la ciclovia numero 2, uno degli assi principali del Biciplan approvato nel 2024. Il tracciato interesserà corso Carlo Alberto, corso Martiri della Liberazione, viale Dante, via Marco D’Oggiono, via Sassi, via Montello, via Volta e via Grassi, includendo anche via Resinelli e via Ongania, fino a viale Turati e piazza dei Cappuccini. La durata prevista per l’intervento è di circa un mese e comporterà restringimenti temporanei delle carreggiate interessate.

La bike lane è una corsia ciclabile monodirezionale segnalata all’interno della carreggiata: non una pista separata, ma uno spazio riservato alle biciclette che si integra nella viabilità esistente. Un progetto pensato per migliorare la sicurezza, favorire la convivenza tra ciclisti e automobilisti e incentivare la mobilità sostenibile.

“Con questo intervento – spiega l’assessora alla Mobilità del Comune, Renata Zuffi – si avvia concretamente la rete dei percorsi ciclabili previsti dal Biciplan, in attesa di concludere i lavori del lungolago e ultimare anche la ciclovia n. 1. Attraverso l’attuazione delle ciclovie si favorisce una mobilità sostenibile, sicura e rispettosa dell’ambiente. La bike lane consente di dare continuità agli spostamenti in bicicletta lungo le direttrici molto utilizzate, integrandosi con la viabilità esistente e contribuendo a migliorare la sicurezza stradale, a ridurre la velocità e regolare il traffico di attraversamento. Le corsie ciclabili sono concepite per facilitare la convivenza tra ciclisti e automobilisti, soprattutto in contesti urbani dove lo spazio è limitato”.

Una volta conclusi i cantieri sul lungolago, prenderanno il via anche i lavori per la bike lane della ciclovia numero 1, dalle Caviate al Monumento ai Caduti in Lungolario Isonzo, con collegamento alla ciclabile a lago. Le ulteriori linee del piano ciclabile saranno sviluppate progressivamente nei prossimi mesi.

La nuova corsia sarà tracciata con segnaletica orizzontale bianca tratteggiata e con il simbolo della bicicletta ripetuto a intervalli, oltre a cartelli verticali che indicheranno località e distanze. I ciclisti dovranno rispettare il senso di marcia e segnalare le svolte, mentre agli automobilisti sarà consentito transitare sulla corsia ciclabile solo in caso di necessità, dando comunque la precedenza a chi pedala.