Lecco, mercato e lavori, come cambia la viabilità la prossima settimana

Mercato in centro mercoledì 22 luglio e sabato 25 luglio

LECCO – Ecco le modifiche alla viabilità della prossima settimana, che si aggiungono a quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro, in programma mercoledì 22 luglio e sabato 25 luglio:

viale TURATI altezza civico 3, divieto di transito per installazione campane interrate, dalle 14 alle 18 dei 21 e 23 luglio;

via CARLO PORTA, divieto di circolazione veicolare nel tratto compreso tra il civico 2 e piazza Mazzini, sospensione del senso unico, istituzione del doppio senso di marcia solo per residenti e attività produttive nel tratto compreso tra il civico 2 e via Roma e l’accesso alla ZTL in via Carlo Cattaneo dovrà avvenire attraverso il varco di via Cairoli per realizzazione rete teleriscaldamento, dalle ore 8.30 del 20 luglio alle 18 del 24 luglio.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371