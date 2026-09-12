Lecco, mercato e lavori, le modifiche alla viabilità della settimana

LECCO – Il Comune di Lecco segnala le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana, che si aggiungono a quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro, in programma mercoledì 16 settembre:

via PREVIATI, divieto di transito veicolare altezza civico 1 e istituzione doppio senso di circolazione solo per residenti nel tratto tra il civico 1 e via Como per smontaggio ponteggio dalle 8 alle 18 dei giorni 14, 15 e 16 settembre;

via MAGGIORE, divieto di transito per interventi sulla copertura dello stabile dalle 8 alle 18 del giorno 18 settembre.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371