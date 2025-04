Lecco-Milano, tutto pronto per la Bicistaffetta 2025

La consegna del testimone avverrà giovedì 24 aprile alle 17 in Comune

Venerdì mattina la partenza da piazza Diaz alle 7.30

LECCO – L’80° anniversario della Liberazione s’avvicina e per tale occasione l’Anpi Provinciale di Lecco e la FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta – hanno organizzato la Bicistaffetta da Lecco a Milano “Un testimone per il futuro“.

La prima fase di celebrazioni per il XXV Aprile si terrà presso il Comune di Lecco alle 17 di giovedì 24 dove avverrà la consegna del testimone al gruppo di ciclisti che partirà il giorno seguente alle ore 7.30 da Lecco, in piazza Diaz.

Il percorso si snoderà su un percorso di 60 Km suddiviso in quatto tappe: la prima ad Oggiono in piazza Manzoni, poi a Casatenovo in piazza della Repubblica dove ci sarà il ristoro. Poi, si andrà a Monza in piazza Trento e Trieste, lì si unirà al percorso verso piazza Duomo anche il gruppo monzese.

Come in ogni staffetta ci sarà un ‘testimone’ che è costituito da una pergamena su cui sono scritte le biografie delle staffette partigiane del nostro territorio. In ogni stazione e all’arrivo verranno lette le biografie delle “partigiane con la bicicletta” .

Ad ogni tappa intermedia sarà possibile abbandonare o aggiungersi al gruppo. La FIAB raccomanda l’uso del casco, un buono stato di manutenzione della bicicletta e consiglia di portare una camera d’aria di scorta. L’iniziativa si svolgerà anche in caso di pioggia e ogni partecipante dovrà recarsi nei punti di raccolta in modo autonomo e organizzare il ritorno da Milano con mezzi propri.

Di seguito la traccia GPX del percorso: https://fiab-leccociclabile.it/doc/traccia_25_aprile.gpx