Lecco. Mobilitazione delle forze dell’ordine per un corteo pro Palestina

La manifestazione, di carattere improvvisato, si è svolta intorno alle 19 in maniera pacifica e senza tensioni

LECCO – Nella serata di giovedì si è registrata una significativa mobilitazione delle forze dell’ordine in città a causa di un corteo pro Palestina non autorizzato. La manifestazione, di carattere improvvisato, ha preso avvio intorno alle ore 19 nel centro cittadino e ha visto la partecipazione di circa 150 persone.

I manifestanti hanno sfilato pacificamente fino al Piazzale dei Cappuccini, nel rione di Santo Stefano. Nonostante l’assenza di preavviso, la manifestazione si è svolta senza tensioni né incidenti.

La Questura ha attivato il protocollo di sicurezza, schierando agenti in tenuta antisommossa per prevenire eventuali criticità. La Polizia Locale, invece, si è occupata della gestione del traffico e della viabilità nelle zone interessate dal corteo. In campo anche i Carabinieri.