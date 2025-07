Lecco, modificati gli orari della Ztl in piazza Stazione e via Balicco

Varchi attivi dalle 6 alle 22 fino al 14 settembre

Per ridurre al minimo le interferenze con il traffico locale e agevolare il servizio di trasporto alternativo predisposto a seguito della sospensione dei collegamenti ferroviari

LECCO – Cambiano temporaneamente gli orari di accesso alla Zona a Traffico Limitato in piazza Stazione e via Balicco. A comunicarlo è il Comune di Lecco, che ha adottato la misura in accordo con RFI e Trenord per far fronte all’interruzione della linea ferroviaria Lecco – Tirano.

Per garantire il transito e la fermata dei bus sostitutivi diretti in Valtellina, i varchi della Ztl resteranno attivi tutti i giorni dalle ore 6 alle 22 fino al prossimo 14 settembre, con l’obiettivo di ridurre al minimo le interferenze con il traffico locale e agevolare il servizio di trasporto alternativo predisposto a seguito della sospensione dei collegamenti ferroviari.

Il provvedimento, contenuto nell’ordinanza firmata dal dirigente dell’Area Territorio e sviluppo del Comune, l’architetto ingegnere Alessandro Crippa, entrerà in vigore contestualmente alla posa della segnaletica stradale necessaria e sarà reso noto anche attraverso i canali online dell’ente e i comunicati stampa.

Il personale della Polizia Locale, insieme alle altre forze di polizia previste dall’art. 12 del Codice della Strada, sarà incaricato di verificare il rispetto delle nuove disposizioni.