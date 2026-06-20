Lecco. Modifiche alla viabilità: chiusure e restringimenti in diverse vie

Provvedimenti dal 22 al 26 giugno in via Bonaiti, Caldone, Aquileia, Masaccio e Don Serafino Morazzone

Divieti di transito, restringimenti e doppio senso per i residenti si aggiungono alle modifiche per il mercato del 24 giugno

LECCO – Nuove modifiche alla viabilità cittadina interesseranno nei prossimi giorni diverse zone della città, andando ad aggiungersi ai provvedimenti già previsti per l’allestimento del mercato in centro in programma mercoledì 24 giugno.

In via Bonaiti, nel tratto compreso tra i civici 8 e 26, lunedì 22 giugno sarà in vigore il divieto di transito dalle 9 alle 18 per consentire il montaggio di un ponteggio.

Giovedì 25 giugno, dalle 13 alle 18, in via Caldone scatterà il divieto di transito per l’occupazione di suolo pubblico legata allo stazionamento di un’autobetoniera e di una pompa carrata.

Sempre il 25 e 26 giugno, dalle 8 alle 18, in via Aquileia saranno in vigore il divieto di transito all’altezza dell’intersezione con via Trento e la sospensione del senso unico, con l’istituzione del doppio senso di marcia per i soli residenti all’altezza dell’intersezione con via Grado. I provvedimenti sono necessari per un intervento di nuovo allaccio dell’acquedotto.

Venerdì 26 giugno è inoltre previsto un restringimento della carreggiata all’angolo tra via Masaccio e via Beato Angelico, regolamentato tramite movieri, per consentire lavori sulla rete del gas.

Un analogo restringimento della carreggiata, sempre regolamentato tramite movieri, interesserà via Don Serafino Morazzone all’altezza del civico 13 nelle giornate del 24 e 25 giugno, anche in questo caso per lavori sulla rete del gas.

Infine, in occasione dell’Arcofestival in programma oggi, venerdì 19 giugno, sono previsti il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 16.30 alle 22 e il divieto di transito dalle 18 alle 22 in via Magenta, nel tratto compreso tra via Tagliamento e il civico 16.