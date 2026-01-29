Lecco, modifiche alla viabilità per il passaggio della fiamma olimpica

Domenica 1° febbraio limitazioni al traffico e alla sosta in centro e sul lungolago

Alcune restrizioni scatteranno già dalla sera di venerdì 31 gennaio

LECCO – In occasione della tappa lecchese del Viaggio della fiamma olimpica, in programma domenica 1° febbraio, il Comune di Lecco ha adottato un articolato provvedimento viabilistico che prevede chiusure al traffico, divieti di sosta e modifiche alla circolazione in diverse aree della città.

Il divieto di transito sarà in vigore dalle 22 di venerdì 31 gennaio alle 22 di domenica 1° febbraio in Piazza Garibaldi e in via Nazario Sauro, nel tratto compreso tra Piazza Affari e Piazza Garibaldi. Ulteriori limitazioni sono previste domenica 1° febbraio dalle 17.30 alle 19 in Lungolario IV Novembre, Lungolario Cadorna, piazza Stoppani e Lungolario Battisti.

Durante il passaggio dei teodofori, dalle 18.30 alle 19.30, sarà inoltre interdetto il traffico lungo tutto il percorso interessato dalla manifestazione, che comprende piazza Cermenati, Lungolario Isonzo, largo Europa, viale Costituzione, piazza Manzoni, corso Martiri della Libertà tratto tra piazza Manzoni e via Amendola, via Amendola tratto tra corso Martiri della Libertà e largo Caleotto, largo Caleotto, via XI Febbraio, corso Matteotti tratto tra via XI Febbraio e largo Montenero, largo Montenero, via Volta e via Cavour.

Sono previsti anche divieti di sosta con rimozione forzata. In particolare, dalle 20 del 31 gennaio alle 22 del 1° febbraio sarà vietata la sosta in via Marconi (spazi di stazionamento autobus), piazza Mazzini (parcheggio Linee Lecco), piazza Garibaldi e in via Nazario Sauro nel tratto tra piazza Affari e piazza Garibaldi. Ulteriori restrizioni alla sosta saranno attive dalle 16 alle 19.45 del 1° febbraio in via Cavour.

Il provvedimento prevede infine l’istituzione della direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli provenienti da via Cavour in uscita su via Roma con direzione via Carlo Cattaneo, valida dalle 20 del 31 gennaio alle 22 del 1° febbraio, ad eccezione della fascia oraria 18.30-19.30, durante la quale vigerà il divieto totale di transito. Durante il passaggio della fiamma sarà inoltre vietato l’attraversamento della sede stradale ai pedoni lungo il percorso dei tedofori e del convoglio.

A questo collegamento il provvedimento viabilistico.