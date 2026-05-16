Lecco. Modifiche alla viabilità per la prossima settimana

Interventi stradali dal 16 al 25 maggio tra via Verdi, viale Tonale, via Ghislanzoni e riva Martiri delle Foibe

Limitazioni al traffico e divieti di sosta anche nel quartiere di Rancio per le celebrazioni dell’Iniziazione cristiana in programma il 17 e 24 maggio

LECCO – Nuove modifiche alla viabilità nei prossimi giorni a Lecco, dove diversi interventi stradali e alcune iniziative religiose comporteranno limitazioni al traffico e alla sosta in varie zone della città. I provvedimenti si aggiungono alle modifiche già previste per l’allestimento del mercato in centro nella giornata di mercoledì 20 maggio.

Tra le principali variazioni, in via Verdi, nel tratto compreso tra i civici 10 e 17, dal 16 al 22 maggio sarà vietato il transito ai veicoli con larghezza superiore a 1,60 metri per consentire lavori edilizi.

Dal 18 al 22 maggio sono previsti restringimenti della carreggiata in più punti della città: in via Milazzo all’altezza del civico 13, in viale Tonale all’altezza del civico 24, in via Santo Stefano all’incrocio con via De Gasperi e in via Massimo D’Azeglio all’intersezione con via Ca’ Rossa.

Ulteriori limitazioni sono previste il 22 maggio in via Ghislanzoni, all’altezza del civico 22, per lavori sulla rete del gas.

Da martedì 19 a lunedì 25 maggio sarà inoltre interdetta l’area di riva Martiri delle Foibe adiacente alla piattaforma galleggiante, dove sono in programma lavori di riqualificazione.

Modifiche alla circolazione anche nel quartiere di Rancio in occasione delle celebrazioni per “L’iniziazione cristiana”, previste domenica 17 e domenica 24 maggio.

Domenica 17 maggio, dalle 9.30 alle 13, sarà vietato il transito in piazza San Carlo, via Arrigoni, via Fumagalli e via San Giovanni Bosco, nel piazzale antistante la chiesa di Santa Maria Assunta fino al termine delle celebrazioni. Nella stessa giornata scatterà anche il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 8 alle 11 in piazza San Carlo e dalle 8 alle 13 in via San Giovanni Bosco.

Limitazioni analoghe torneranno anche domenica 24 maggio in via San Giovanni Bosco, sempre nell’area davanti alla chiesa di Santa Maria Assunta, con divieto di transito dalle 9.30 alle 13 e divieto di sosta dalle 8 alle 13.