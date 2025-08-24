Lecco, monopattino gettato nella fontana del monumento dedicato a Stoppani

La segnalazione di una lettrice

Il nuovo servizio di sharing è partito lo scorso 24 giugno

LECCO – Continuano le segnalazioni dei lettori sulla questione dei monopattini in sharing che spesso vengono lasciati in luoghi non idonei oppure sono oggetto di vandalismi come mostra la fotografia inviataci da una lettrice che ha immortalato un monopattino gettano in una delle vasche della fontana del monumento dedicato ad Antonio Stoppani situato sul lungolago.

Ricordiamo che il servizio di monopattini elettrici in sharing gestito dall’azienda Dott e partito lo scorso 24 giugno ha visto l’attivazione di 200 mezzi per una sperimentazione annuale, con possibilità di proroga fino a 16 mesi.

La sosta è consentita in tutti gli stalli cittadini per moto e bici, oltre che in 29 stalli fisici e virtuali dedicati al servizio, segnalati dall’app, presenti sul territorio comunale, in zone centrali come piazza Diaz e piazza Mazzini, fino alle aree più periferiche come i pressi del Lecco Hostel e la stazione di Maggianico.

Ogni mezzo è dotato di sistema di rilevamento satellitare che previene i furti e allo stesso tempo controlla automaticamente la velocità del mezzo.