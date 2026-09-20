Lecco. Nasce “Il Grande Coro”: oltre 100 voci insieme a Matt & Friends

Un progetto aperto ai coristi della provincia di Lecco: insieme per registrare un brano inedito
L’appuntamento musicale è fissato per sabato 26 settembre alle ore 14:00
LECCO – Un pomeriggio per unire le voci e le esperienze dei tanti cori del territorio lecchese, dando vita a un unico grande coro. È il proposito dell’iniziativa promossa da Matt & Friends, in programma sabato 26 settembre alle ore 14:00 all’Auditorium alCUBO³, situato in via dell’Eremo 28 a Lecco.
Il progetto, intitolato alCUBO³ nasce “Il Grande Coro”: oltre 100 voci insieme con Matt & Friends, è rivolto a chiunque abbia esperienza nel canto corale, indipendentemente dalla formazione o dal coro di appartenenza.
L’obiettivo principale della giornata è riunire musicisti e appassionati provenienti da differenti realtà della provincia per condividere un’esperienza collettiva unica, creando al contempo nuove occasioni di incontro e relazione tra persone che coltivano la stessa passione musicale. Durante l’evento, i partecipanti registreranno insieme un brano inedito scritto appositamente per l’occasione, rappresentando un momento di unione e crescita culturale.
La giornata non si esaurirà inoltre nell’appuntamento di settembre. Il brano registrato verrà successivamente pubblicato e sarà accompagnato da un video dedicato all’esperienza e ai suoi protagonisti, come testimonianza dell’incontro tra le diverse realtà corali coinvolte.
La partecipazione è completamente gratuita, con iscrizione obbligatoria. Al termine dell’attività è previsto anche un piccolo rinfresco per tutti i presenti. Informazioni e iscrizioni sono disponibili sul sito alcubolecco.it e attraverso il modulo dedicato all’iniziativa, offrendo a tutti i coristi un’opportunità irripetibile.
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