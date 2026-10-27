Lecco. Nasce RIDÒ: 29 Comuni in rete per dare nuova vita agli oggetti usati

Presentato all’Officina Badoni il progetto che unisce sostenibilità ambientale e inclusione sociale

Il servizio partirà il 2 novembre con due furgoni itineranti e una piattaforma online

LECCO – Un mobile che non serve più, una bicicletta inutilizzata, libri, giocattoli o oggetti per la casa ancora in buono stato. Anziché diventare rifiuti, potranno trovare un nuovo proprietario grazie a RIDÒ, la prima rete provinciale del riuso sociale, che prenderà il via il 2 novembre coinvolgendo 29 Comuni del Lecchese. Un progetto che punta a cambiare il modo di considerare gli oggetti usati, trasformando il recupero in un’opportunità non soltanto ambientale, ma anche sociale e lavorativa.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina, martedì 27 ottobre, all’Officina Badoni di Lecco, alla presenza dei rappresentanti delle cooperative coinvolte, delle società sostenitrici, della Fondazione comunitaria del Lecchese e di diversi amministratori locali.

A rendere possibile il progetto è il Fondo Ambiente e Cultura, sostenuto da Fondazione comunitaria del Lecchese, Acinque, Lario Reti Holding e Silea. La rete operativa riunisce invece Cooperativa Paso, Cooperativa Padre Daniele Badiali, Cooperativa La Vecchia Quercia e Centro di Servizio per il Volontariato Monza Lecco Sondrio, affiancati da altre quindici realtà del terzo settore.

L’obiettivo è costruire un sistema capace di raccogliere, catalogare e rimettere in circolazione beni ancora utilizzabili, creando allo stesso tempo percorsi formativi e opportunità di inserimento lavorativo per persone in condizioni di fragilità.

Il progetto partirà da due aree della provincia, con due furgoni itineranti che raggiungeranno periodicamente i centri di raccolta dei 29 Comuni aderenti, secondo un calendario mensile.

I cittadini potranno consegnare gli oggetti che non utilizzano più, purché siano integri, funzionanti e compresi nelle categorie ammesse. Un operatore verificherà il materiale sul posto, prima del trasferimento in uno dei tre hub dedicati al riuso. Qui gli oggetti saranno identificati, fotografati e catalogati, per essere successivamente pubblicati sul portale ridoretedelriuso.it, una vetrina digitale attraverso la quale sarà possibile consultarli e prenotarli.

Il sistema prevede prezzi calmierati, con pagamento al ritiro, e la possibilità di prenotare gratuitamente fino a cinque beni alla volta. Il ritiro potrà avvenire attraverso i punti della rete territoriale. Accanto alla vendita è previsto anche un canale solidale: gli assistenti sociali dei Comuni aderenti potranno segnalare le necessità delle famiglie in difficoltà, attivando la rete per fornire gratuitamente oggetti utili, dai mobili alle stoviglie e ad altri beni di prima necessità.

I materiali accettati comprendono piccoli mobili, oggettistica, casalinghi, tessili per la casa, giocattoli, articoli per la prima infanzia, libri per bambini, fumetti, biciclette e attrezzature sportive. Restano esclusi, tra gli altri, elettrodomestici, apparecchi elettronici, materassi, mobili ingombranti e oggetti rotti.

Per la consegna sarà necessario risiedere in uno dei 29 Comuni coinvolti e presentare un documento d’identità. L’operatore valuterà l’idoneità di ciascun bene. La prima tappa è fissata per lunedì 2 novembre, dalle 14 alle 16, nel centro di raccolta di Barzanò-Cremella. Il calendario proseguirà poi nei diversi Comuni durante tutto il mese.

A illustrare la nascita e gli obiettivi di RIDÒ è stato Raffaele Pirovano, presidente della Cooperativa Paso, capofila del progetto, che ha raccontato il lavoro preliminare svolto per mettere in relazione le realtà già impegnate nel recupero degli oggetti.

La prima sfida, ha spiegato, è stata superare la frammentazione delle esperienze esistenti, costruendo uno strumento comune per valorizzare beni che spesso rimangono inutilizzati nei magazzini delle associazioni. “L’obiettivo era quello di riuscire ad ampliare la parte della vendita, che oggi è ancora un po’ limitata – ha osservato Pirovano, soffermandosi soprattutto sulla necessità di modificare la percezione degli oggetti usati -. Vorremmo riuscire a scardinare questa logica, pensare che un oggetto di seconda mano possa essere utilizzato solo da persone che hanno meno potere di spesa, ma portare un nuovo concetto che sia di tutela ambientale e anche di tutela sociale”.

Da qui la scelta di attribuire ai beni un prezzo, seppure contenuto, riconoscendone il valore ed evitando che la gratuità favorisca acquisti o ritiri non necessari. “Abbiamo voluto che, seppur con prezzi simbolici, il bene debba avere un valore economico”, ha precisato.

Ma l’ambizione del progetto va oltre la riduzione dei rifiuti. “Riuscire a fare in modo che da una parte l’ambiente sia un veicolo per il sociale, attraverso anche degli inserimenti lavorativi, e dall’altra parte gli inserimenti lavorativi siano a servizio dell’ambiente”. E’ questa, secondo Pirovano, la prospettiva che ha guidato la costruzione della rete.

La Cooperativa Paso si occuperà del coordinamento complessivo, dei magazzini e della catalogazione. Alla Cooperativa Padre Daniele Badiali, rappresentata durante la presentazione anche da Luciano Bonfanti, spetterà invece la gestione della logistica e dei punti mobili di raccolta.

Bonfanti ha chiarito che la verifica degli oggetti rappresenterà un passaggio fondamentale del servizio: gli operatori aiuteranno i cittadini a distinguere i beni destinabili al riuso da quelli che devono seguire le normali procedure di smaltimento. “Ci sarà un calendario mensile”, ha spiegato, ricordando che il materiale ricevuto verrà registrato e successivamente trasferito nei centri dedicati alla catalogazione. Pirovano ha inoltre illustrato il funzionamento della sezione riservata ai servizi sociali, attraverso la quale sarà possibile segnalare bisogni specifici e mobilitare le associazioni per dare una risposta alle famiglie.

Una parte importante del progetto sarà dedicata all’educazione ambientale, affidata alla Cooperativa La Vecchia Quercia, in collaborazione con PIME, Legambiente e gli altri partner.

Durante la conferenza è intervenuta Anna Spinelli, in rappresentanza della cooperativa, che ha spiegato come l’obiettivo sia promuovere una trasformazione culturale, partendo soprattutto dalle nuove generazioni. “Non solo un’infrastruttura concreta, ma anche un cambio di approccio e di mentalità”, ha sottolineato, illustrando le attività formative che saranno organizzate attraverso laboratori ed esperienze pratiche.

Il programma prevede quattro moduli sul riuso in ciascuno dei 30 istituti scolastici coinvolti, per sensibilizzare bambini e ragazzi sul valore degli oggetti e sulle conseguenze ambientali delle abitudini di consumo. Una scelta che nasce anche dalla consapevolezza delle difficoltà con cui i giovani guardano al futuro. “Essere tra diverse crisi ci può indurre disorientamento, spaesamento, una vera crisi di futuro”, ha osservato la rappresentante della cooperativa, ricordando la necessità di offrire esperienze concrete attraverso le quali i ragazzi possano sentirsi parte di un cambiamento possibile.

Particolare attenzione sarà rivolta inoltre all’inclusione delle persone con disabilità e di chi sta affrontando percorsi di inserimento lavorativo. “Porteremo persone con disabilità che a loro volta sono soggetti formatori, in grado di tenere laboratori di riuso e riciclo”, ha spiegato. Un’impostazione che riconosce alle persone coinvolte un ruolo attivo, non soltanto come beneficiarie del progetto, ma come protagoniste delle attività.

Alberto Bonaiti, presidente della Fondazione comunitaria del Lecchese, che ha inquadrato RIDÒ all’interno dell’esperienza del Fondo Ambiente e Cultura, nato dalla collaborazione tra Fondazione, Acinque, Lario Reti Holding e Silea.

Bonaiti ha ricordato come il Fondo, sviluppato a partire dalla fine del 2023, abbia permesso di mettere in comune risorse economiche e capacità progettuali, sostenendo nel triennio iniziative per un valore complessivo di circa due milioni di euro. Un’esperienza che ha definito un esempio di “filantropia di impresa”, capace di trasformare le risorse generate dall’attività economica in interventi per la comunità.

“La caratteristica è che le risorse arrivano da un’impresa, cioè dall’attività di molte persone, dalla sensibilità manageriale, dalla capacità di far quadrare i conti”, ha spiegato. Secondo il presidente, uno degli aspetti più significativi riguarda la collaborazione tra soggetti differenti, dalle amministrazioni alle aziende, fino al mondo della cooperazione sociale. “Si percepisce proprio durante questi incontri di lavoro l’attenzione condivisa a generare qualcosa di positivo sul territorio”, ha osservato.

Bonaiti ha inoltre anticipato che la Fondazione sta lavorando alla possibilità di rinnovare l’esperienza del Fondo Ambiente e Cultura anche per il prossimo triennio. Con RIDÒ, ha evidenziato, questa collaborazione compie un ulteriore passo, coinvolgendo direttamente il mondo dell’impresa sociale e traducendo il sostegno economico in attività capaci di raggiungere i cittadini.

Tra gli interventi istituzionali anche quello di Francesca Rota, presidente di Silea, che ha sottolineato il contributo delle società pubbliche alla costruzione della rete. “Silea non è soltanto il termovalorizzatore”, ha ricordato, richiamando il lavoro svolto negli anni con i Comuni e con i cittadini per migliorare la raccolta differenziata. La presidente ha citato il dato provinciale del 77% di raccolta differenziata, indicando nella diffusione del riuso uno degli strumenti per proseguire nel percorso di riduzione dei rifiuti.

Ma per Rota l’aspetto decisivo sarà riuscire a trasformare il recupero degli oggetti in un comportamento quotidiano. “Il nostro obiettivo non è soltanto quello di creare nuovi punti di riuso, ma fare in modo che il riuso diventi un’abitudine”, ha spiegato. Un cambiamento che dovrà coinvolgere tutti i cittadini, indipendentemente dalle condizioni economiche, e che richiederà anche un lavoro educativo rivolto ai più giovani. “Non è solo un progetto ambientale, questo è anche un progetto di comunità che valorizza il lavoro delle cooperative e mette in relazione la sostenibilità con la solidarietà”, ha affermato.

La presidente ha quindi ribadito la volontà di guardare oltre la fase sperimentale, auspicando che il servizio possa essere progressivamente esteso a un numero maggiore di Comuni della provincia. Un obiettivo che richiederà il coinvolgimento delle amministrazioni e la capacità delle cooperative di consolidare il sistema di raccolta, catalogazione e distribuzione.

A chiudere gli interventi è stato Lorenzo Riva, presidente di Lario Reti Holding, che ha espresso apprezzamento per un progetto capace di unire enti pubblici e realtà sociali attorno a un obiettivo comune. “Se abbiamo la possibilità di dare qualcosa, di generare vita a un oggetto, dare continuità è la cosa più bella che si possa fare”, ha osservato. Riva ha sottolineato il significato dell’impegno delle società partecipate, che attraverso queste iniziative possono restituire valore alle comunità di riferimento.

La vera sfida, tuttavia, sarà soprattutto culturale. “Non deve essere una raccolta, un punto dove uno va e butta via”, ha evidenziato, invitando a riconoscere negli oggetti ancora utilizzabili un valore anche affettivo e sociale. Il riuso, ha aggiunto, non dovrebbe essere considerato una soluzione riservata alle persone con minori disponibilità economiche. “Deve diventare un buon aspetto che deve coinvolgerci tutti”, ha concluso, suggerendo di consultare le vetrine del riuso prima di acquistare un nuovo oggetto.

La struttura di RIDÒ comprende, oltre ai quattro soggetti promotori operativi, una rete di organizzazioni già impegnate in attività di solidarietà, educazione ambientale e recupero dei materiali. Tra le realtà indicate nella presentazione figurano Legambiente, PIME, Talita Kum, Centro Farmaceutico Missionario, Arci Lecco Sondrio, Mani Tese, RiCircolo, Il Pellicano, Gli Amici di Pedro, Horus Club e Di Mano in Mano.

Il CSV Monza Lecco Sondrio avrà un ruolo di raccordo con il volontariato e le associazioni territoriali, oltre a contribuire alla comunicazione e alla diffusione del progetto. La sperimentazione coinvolgerà inizialmente 29 Comuni, ma l’intenzione condivisa dai promotori è quella di costruire un modello estendibile progressivamente al resto della provincia.

RIDÒ nasce così con una doppia ambizione: ridurre la quantità di oggetti ancora utilizzabili destinati allo smaltimento e trasformare il loro recupero in un’occasione di lavoro, formazione e solidarietà. Dal 2 novembre la sfida passerà dalla progettazione alla pratica, con l’arrivo dei primi furgoni nei centri di raccolta e la possibilità per i cittadini di contribuire direttamente alla rete.

Tutte le informazioni sui materiali ammessi, sui punti di raccolta e sul calendario delle tappe sono disponibili su ridoretedelriuso.it.