Lecco. Nel rione di Bonacina prende il via la Festa della Comunità

Concerti, cene tipiche, giochi e momenti di preghiera

Ad aprire la festa, questa sera, il Concerto per la Pace

LECCO – Sta per cominciare la Festa della Comunità della Parrocchia di Bonacina, che si aprirà questa sera alle 20.45 nella chiesa parrocchiale con il Concerto per la Pace, eseguito dal Sol Quair Gospel Choir diretto dal Maestro Giuseppe Caccialanza.

Venerdì 29 agosto, a partire dalle ore 19, spazio alla Cena Rustica, con un ricco menù che propone trippa, taragna, costine, salsicce, pesce in carpione, missoltini e tante altre specialità. Il piatto del giorno saranno le linguine allo scoglio.

E’ in programma la tradizionale Cena Valtellinese, accompagnata da gustose proposte tipiche. La cena si svolgerà sabato 30 agosto dalle ore 19. Durante la serata si terrà anche una sottoscrizione a premi.

Domenica 31 alle ore 11 sarà celebrata la Santa Messa, mentre dalle ore 19 riaprirà la cucina con il piatto del giorno: gnocchi di zucca, seguito da una divertente tombolata con premi.

Lunedì 1° settembre, in occasione della festa di Sant’Egidio e della Giornata del Creato 2025, si terrà l’incontro mensile dell’Oasi di Pace, presso la chiesetta di Sant’Egidio a Bonacina. Dopo la Santa Messa delle ore 18, si svolgerà un breve percorso meditativo a piedi lungo il fiume Caldone.

Divertimento e solidarietà si incontrano martedì 2 alle 20 con il torneo di Burraco, accompagnato da buffet e premi, a favore dei progetti in Kenya e Brasile dell’associazione “A forca da partilha”.

A chiudere il calendario, giovedì 4 alle ore 15, la simpatica “Tombolata a km zero” a cura di Ada, organizzata in collaborazione con “Il Giglio”.

Info e prenotazioni: Gisella 347 1580762; Paola 347 8762868; Don Marco 338 6579230