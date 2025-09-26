Lecco, nel rione di Castello arriva la “Zona 30”

C’è l’ordinanza comunale che attua le disposizioni contenute nel Pgtu approvato

Ecco le vie che saranno interessate dal provvedimento

LECCO – Il Comune di Lecco ha ufficialmente approvato l’attuazione di importanti modifiche viabilistiche nel rione di Castello, con l’istituzione di una nuova Zona 30. L’ordinanza, firmata dal dirigente dell’Area Territorio e Sviluppo, architetto ingegnere Alessandro Crippa, dà attuazione alle previsioni contenute nel Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), approvato dal Consiglio comunale nel maggio 2020.

La misura riguarda un’ampia porzione del quartiere e ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, ridurre la velocità dei veicoli e incentivare una mobilità più sostenibile. Il nuovo limite interesserà Piazza Carducci, Via Solferino nel tratto compreso tra Via Don Pozzi e Corso Matteotti, lo stesso Corso Matteotti tra Piazza Carducci e Via Papa Giovanni XXIII, Via Palestro nel tratto da Via Papa Giovanni XXIII a Piazza Dell’Oro e Piazza Dell’Oro stessa. A queste si aggiungono Via Fogazzaro, Via Benvenuto Cellini, Via Concordia, Via Cristoforo Colombo, Via Monsignor Moneta, Via F.lli Bandiera, Via Mentana, Via Vercelloni, Via Mauri, Via Orlando Sora, Via Plineo, Via Linneo, Via Seminario, Via Gerenzone e Via Pozzoli.

L’ordinanza entrerà in vigore non appena saranno posizionati i nuovi segnali stradali verticali e orizzontali. La verifica del rispetto dei limiti sarà affidata alla Polizia Locale, con il supporto delle altre forze di polizia previste dal Codice della Strada.