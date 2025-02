Lecco. Noleggio con conducente, online il bando

Il termine per la presentazione delle domande è il 20 marzo

LECCO – Disponibile online sul portale istituzionale del Comune di Lecco, il bando di concorso per il rilascio di 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea di noleggio con conducente.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12 giovedì 20 marzo 2025. Il bando definisce i requisiti e le modalità di partecipazione, i titoli di preferenza, la formazione della graduatoria e le modalità di rilascio delle 2 autorizzazioni messe a concorso.

Maggiori informazioni e il modello di domanda sono disponibili a questo collegamento.