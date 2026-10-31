Lecco, novembre tra le stelle: tutti gli eventi al Planetario

Conferenze scientifiche, spettacoli musicali, osservazioni del cielo e attività per i più piccoli. Il Planetario di Lecco apre le porte a un novembre ricco di eventi

Riparte anche il corso di astronomia: otto serate per gli appassionati del cosmo

LECCO- Il Planetario di Lecco affronta la stagione autunnale all’insegna dell’esplorazione del cosmo.

Ad aprire le danze sono le serate del venerdì, con il primo incontro “Mare e cielo- incontro tra due infiniti” che unirà i temi astronomici al teatro e alla musica. Saranno protagonisti della serata l’attore Giorgio Galimberti accompagnato alla chitarra da Gabriele Lazzati e alle percussioni da Tobia Galimberti. L’appuntamento è per il 6 novembre alle 20:30 e alle 22:00.

Si prosegue il 13 novembre alle 21 con la serata “Dove finisce l’universo? I perché del cosmo, dai bambini ai premi Nobel” presentata da Loris Lazzati appartenente al gruppo astrofili Deep Space ETS. L’evento metterà al centro del dibattito le domande sul nostro pianeta e sull’universo che da sempre ci attanagliano.

“Prossima fermata Marte” è invece il terzo evento previsto per il 20 novembre alle 21, in cui l’astronomo Daniele Spiga terrà una conferenza dedicata al pianeta rosso e a tutte le curiosità che lo circondano, dalle missioni di esplorazione alle ipotesi di colonizzazione.

Si chiude il calendario il 27 novembre con l’evento “Le maree” alle 21. Una serata presentata dall’astronomo Davide Cenadelli incentrata sulla forza di gravità e sui suoi effetti che uniscono Terra e Luna in un rapporto quasi magico.

Grazie alla serata osservativa del 14 novembre organizzata dal gruppo astrofili Deep Space, sarà invece possibile esplorare il cielo con i telescopi. Nel corso dell’evento inoltre verrà fatta una dimostrazione del telescopio intelligente, “Dwarf Mini” di Dwarflab. L’inizio è previsto alle ore 20 nel consueto piazzale della funivia dei Piani d’Erna.

Ai bambini invece il Planetario dedica due appuntamenti per il “sabato dei bambini”: il primo previsto per il 7 novembre alle 15 intitolato “Alla scoperta del cielo con il Piccolo Principe” e il secondo invece fissato per il 21 novembre alle 15:00 e alle 16:30 in cui verrà messo in scena uno spettacolo per famiglie dal titolo “Melodie da favola” accompagnato dall’arpa e dalla voce della musicista Consuelo Gilardoni e dal flauto traverso di Emanuela Milani.

Novembre proseguirà inoltre con le proiezioni in cupola della domenica alle ore 16, seguite dalle visite guidate alla sala espositiva “Da Galileo all’esplorazione di Marte” previste per le ore 17:00.

Per i più appassionati inoltre ci sarà l’occasione di intraprendere un corso base di astronomia che inizierà il 5 novembre. Durante le otto serate previste dal corso sarà possibile avvicinarsi a temi astronomici.

Tutte le informazioni a riguardo sono reperibili sul sito www.deepspace.it.