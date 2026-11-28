Mercoledì 2 dicembre all’Ostello l’incontro con l’autore di “Avete rotto l’atomo”, Giovanni Montagnani
La lista civica lecchese invita i cittadini a una serata di approfondimento sull’energia nucleare
LECCO – “Tra crisi climatica e promesse di nuove tecnologie, il dibattito sull’atomo è tornato più acceso che mai”, afferma AmbientalMente, la lista civica che mette al centro della vita dei cittadini i temi della sostenibilità.
AmbientalMente organizza un incontro per discutere di energia nucleare, un tema estremamente attuale che crea ancora moltissima confusione. “Nucleare sì o nucleare no? Nucleare dipende! E dipende da che nucleare”: così la lista darà il via al dibattito che si terrà mercoledì 2 dicembre alle 20.45 presso la sala conferenze dell’Ostello di Lecco.
All’incontro sarà presente anche l’ingegnere Giovanni Montagnani, autore di “Avete rotto l’atomo”, che smonterà i luoghi comuni delineando quali scelte energetiche ci aspetteranno in futuro. L’incontro ne segue uno precedente organizzato dalla Lega Giovani, che AmbientalMente invita a partecipare seguita dal resto della cittadinanza lecchese.
“Sarebbe bello, in uno spirito di confronto serio e disteso, avere la presenza di tutti affinché la questione sia dibattuta in profondità, come merita”, conclude AmbientalMente.
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