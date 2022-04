Lecco. Nuova ordinanza anti-alcolici ad asporto fino al 2 maggio

L’ordinanza del sindaco vieta vendita di alcol ad asporto, detenzione e consumo di bevande in contenitori di vetro

Da venerdì a lunedì 2 maggio, dalle 21 fino alle 5 di mattina in alcune zone della città

LECCO – Divieto di vendita per asporto, la detenzione e il consumo di bevande alcooliche e la detenzione di bevande in contenitori di vetro o metallo, dalle 21 alle 5 del giorno successivo da venerdì 15 aprile a lunedì 2 maggio: è quanto stabilisce l’ordinanza del Comune di Lecco emanata venerdì dal sindaco Mauro Gattinoni.

E’ un provvedimento suggerito dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza e analogo ad altri presi in passato dallo stesso comune capoluogo con “lo scopo di prevenire e arginare comportamenti degeneri conseguenti all’abuso di alcolici” spiegano dal municipio

Tali disposizioni, precisano dal Comune, “non si applicano alla somministrazione e al consumo se effettuati all’interno dei pubblici esercizi, in locali a qualsiasi titolo destinati alla somministrazione anche non assistita e nelle aree di pertinenza degli stessi o agli stessi concesse in uso, a condizione che i contenitori non vengano portati all’esterno degli spazi suddetti”.

Cosa prevede l’ordinanza

il divieto di vendita per asporto di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione da parte

dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico spettacolo;

di esercizi commerciali, attività artigianali e distributori automatici;

il divieto di detenzione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o di

metallo.

Le aree dove si applicherà l’ordinanza:

ZONA CENTRO E LUNGOLAGO

VIA LEONARDO DA VINCI – VIA RAFFAELLO – VIA CANTU’ – VIA NULLO – LUNGO LARIO

ISONZO – VIALE COSTITUZIONE – LARGO EUROPA -VICOLO DELLA TORRE – VIA SAURO – VIACORNELIO – VIA TOMMASO GROSSI – PIAZZA AFFARI – PIAZZA GARIBALDI – PIAZZA XXSETTEMBRE- PIAZZA CERMENATI-PIAZZA MAZZINI – VICOLO TORCHIO-VICOLO GRANAIPIAZZA MANZONI – VIALE DANTE – VIA CARLO CATTANEO– VIA MONTELLO- VIA ROMA -VIA F.LLI CAIROLI – VIA CAVOUR – VIA MASCARI – VIA AIROLDI – VIA DEL POZZO – VIAANGHILERI – PIAZZA SANTA MARTA – VIA BOVARA – VIA SAN NICOLO’ – VICOLO ARONNECIMA – VIA PARINI – VIA ONGANIA – VIA TURATI- VIA RESINELLI – VIA PIETRO NAVA – VIANINO BIXIO – VIA MALPENSATA – VIA SIRTORI – VIA TORRE TARELLI –LUNGO LARIOCESARE BATTISTI – PIAZZA STOPPANI -LUNGO LARIO CADORNA- LUNGO LARIO PIAVELUNGO LARIO 4 NOVEMBRE;

ZONA STAZIONE

VIA SASSI – PIAZZA DIAZ – PIAZZA LEGA LOMBARDA- VIA VOLTA -LARGO MONTENERO-VIAGRASSI – VIA BALICCO;

ZONA “MERIDIANA”

AREA PARCHEGGIO GREEN MERIDIANA-AREE DI PERTINENZA DEL CENTRO MERIDIANA

APERTE AL PUBBLICO