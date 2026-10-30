Lecco, nuove nomine all’Istituto Maria Ausiliatrice: ecco chi guiderà le scuole

Suor Angela Frigo, Liliana Colombo e Laura Arrigoni assumono la guida dei tre livelli scolastici. A novembre gli Open Day per conoscere l’offerta formativa

LECCO – L’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco apre l’anno scolastico 2026-2027 con una nuova organizzazione delle responsabilità educative e didattiche. Tre nuove coordinatrici guideranno la scuola primaria, la secondaria di primo grado e quella di secondo grado, nel segno della continuità con la tradizione salesiana e del Sistema Preventivo di don Bosco.

Le nuove nomine, condivise a livello regionale dall’ispettrice delle Figlie di Maria Ausiliatrice, suor Stefania Saccuman, insieme al suo Consiglio, si inseriscono in un più ampio percorso di riorganizzazione delle scuole salesiane della Lombardia.

Alla guida della scuola primaria è stata nominata suor Angela Frigo, religiosa delle Figlie di Maria Ausiliatrice, che porta con sé una significativa esperienza nel coordinamento delle scuole primarie della congregazione. Il suo incarico sarà quello di accompagnare i bambini nei primi anni del percorso scolastico, mettendo a disposizione la propria competenza e la conoscenza della realtà educativa salesiana.

Per la scuola secondaria di primo grado il coordinamento è stato affidato alla professoressa Liliana Colombo, già docente dell’Istituto, dove ha maturato negli anni un percorso di crescita professionale. La sua nomina valorizza l’esperienza acquisita all’interno della comunità scolastica, alla cui attività ha contribuito con competenza, dedizione e attenzione educativa.

La professoressa Laura Arrigoni assume invece il ruolo di coordinatrice educativo-didattica della scuola secondaria di secondo grado. Docente dell’Istituto da diversi anni, ha seguito lo sviluppo di progetti innovativi, esperienze formative e collaborazioni con enti e realtà del territorio, promuovendo anche iniziative internazionali.

Le tre nuove responsabili raccolgono il testimone da suor Marilisa Miotti, chiamata a mettere la propria esperienza a disposizione di un progetto più ampio di coordinamento e riorganizzazione della Rete delle Scuole delle Figlie di Maria Ausiliatrice in Lombardia. Un incarico che riconosce il contributo offerto negli anni alla crescita educativa e didattica dell’Istituto lecchese.

Il rinnovamento organizzativo, sottolinea la scuola, non modifica la propria identità, ma si inserisce nella tradizione educativa salesiana, che trova nella collaborazione e nella corresponsabilità tra religiose e laici uno dei suoi elementi fondanti.

“La nostra Scuola continua a essere profondamente salesiana, non soltanto perché custodisce una tradizione educativa, ma perché sceglie ogni giorno di renderla viva”, spiega suor Maria Di Raimondo, direttrice dell’Istituto. “La collaborazione tra religiose e laici è parte della nostra storia e rappresenta una ricchezza per il presente e per il futuro. Ciò che ci unisce è la passione educativa per i giovani e il desiderio di accompagnarli nella loro crescita umana, culturale e spirituale, secondo il Sistema Preventivo di don Bosco”.

Al centro della proposta formativa rimane proprio il Sistema Preventivo, fondato sui tre principi di ragione, religione e amorevolezza. Un modello pedagogico che punta a considerare ogni bambino e ragazzo nella sua unicità, riconoscendone capacità, talenti e potenzialità.

L’obiettivo è andare oltre la semplice trasmissione delle conoscenze, costruendo relazioni basate sulla fiducia, sull’ascolto e sull’accoglienza. Un percorso che accompagni gli studenti nella crescita culturale, umana e spirituale, aiutandoli a diventare persone libere, responsabili e capaci di contribuire al cambiamento.

“Educazione: cosa di cuore” è il messaggio scelto per accompagnare anche gli Open Day di novembre, che rappresenteranno un’occasione per conoscere la proposta formativa dell’Istituto, incontrare le nuove coordinatrici e confrontarsi con docenti e studenti.

GLI OPEN DAY DI NOVEMBRE

Scuola dell’Infanzia: sabato 7 novembre, alle 10 e alle 15.

Scuola Primaria: sabato 7 novembre e sabato 28 novembre, alle 10 e alle 15.

Scuola Secondaria di primo grado: giovedì 12 novembre, alle 17.30, e sabato 21 novembre, alle 10.

Scuola Secondaria di secondo grado: sabato 14 novembre, alle 15, e giovedì 26 novembre, alle 17.30.

La partecipazione agli Open Day prevede la prenotazione obbligatoria attraverso il sito www.imalecco.it.