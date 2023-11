Lecco. Nuove regole della Ztl, cambiano anche le tariffe dei parcheggi

Le novità in vigore dal 1° gennaio 2024

Il sindaco: “Obiettivo è liberare il centro dalle auto”

LECCO – Novità in arrivo per la Ztl e la sosta in città. A partire dal 1° gennaio 2024 cambieranno le regole della Ztl (che diventerà APU, Area Pedonale Urbana) e anche la tariffazione dei parcheggi subirà una modifica, con aumenti che interesseranno il centro mentre nelle zone più periferiche il costo sarà più contenuto.

Ad illustrate le principali modifiche nel pomeriggio di oggi, venerdì, sono stati il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni insieme agli assessori Renata Zuffi (Mobilità) e Giovanni Cattaneo (Attrattività Territoriale). Come spiegato, il provvedimento non passerà dal Consiglio Comunale ma verrà discusso in Giunta la prossima settimana: “Abbiamo comunque voluto fare un passaggio in commissione ieri sera, giovedì, per informare i consiglieri comunali” ha spiegato Gattinoni “è stato un lavoro complesso che ci ha portati a rivedere alcune misure con l’obiettivo di liberare il centro città dalle auto e renderlo più vivibile per cittadini, i commercianti ed i turisti”.

Le nuove regole della ZTL

La principale novità è la semplificazione del sistema dei Pass che passeranno dagli attuali 12 a 7: “Abbiamo accorpato alcune categorie di soggetti giungendo a sette tipologie – ha fatto sapere il sindaco – la riflessione è partita anche dai numeri: attualmente sono 3.733 i pass attivi per il centro di questi 600 circa riservati ai cittadini e quindi a pagamento. Gli altri 3.100 pass sono dunque concessi gratuitamente alle altre categorie”.

Le ‘nuove’ tipologie di Pass saranno B (Box, per i privati in transito verso i box di proprietà), S (Sosta ex contrassegno ST e S-ZPRU per i residenti che darà diritto ad una permanenza di 30 minuti e alla sosta su strisce gialle esterne con un costo che sarà di 70 euro l’anno per i rioni di Germanedo e Pescarenico e 150 euro l’anno per chi risiede in centro città), AL (Accesso Limitato, ex contrassegno A, per le attività commerciali che prevede il carico e lo scarico in fasce orarie prestabilite con un costo da 150 euro l’anno), TBS (Transito Sosta Breve, ex contrassegno D1, F, T e H per le attività e i residenti, permanenza max 30 minuti 0-24 ore gratis per i residenti e per le attività commerciali da 200 euro l’anno), TSL (Transito Sosta Lunga, ex contrassegna D3, permanenza max 180 minuti a fasce orarie da 200 euro l’anno), TSI (Transito Sosta Illimitata ex contrassegno D, per categorie speciali, auto delle forze dell’ordine, istituzioni etc) e P (Provvisorio, ex contrassegno P e AE, per attività e privati per usi temporanei che avranno un costo variabile fissato a 5 euro al giorno oppure da 240 euro l’anno).

“Il parametro che abbiamo utilizzato per questa operazione è l’equità – ha spiegato il sindaco – ovvero tutti pagano: con le nuove regole anche gli esercizi commericiali sono soggetti al pagamento dei pass, condizioni fino ad oggi non prevista. Per disincentivare a parcheggiare nella Ztl è previsto che le attività paghino un aumento per ogni veicolo in più per cui viene richiesto il pass”.

L’altra novità riguarderà poi il cambio di colore delle strisce che delimitano le aree di sosta che diventeranno progressivamente tutte blu: “I residenti con regolare pass potranno posteggiare in striscia blu a bordo strada, in questo modo sarà garantita la prossimità di posteggio e, allo stesso tempo, il principio della turnazione durante la giornata”.

Il nuovo piano particolareggiato della sosta: aumentano le tariffe in centro città

E’ stato l’assessore Renata Zuffi a spiegare invece il nuovo piano particolareggiato della sosta: “Il punto di partenza per questa operazione è stato lo studio dello stato di fatto e cioè con quale logica i parcheggi arrivano a saturazione. Come è noto, i parcheggi a raso del centro sono in sovraccarico mentre le soste in struttura sono sotto al 60% dell’utilizzo. Con questo intervento vorremmo incentivare la sosta nei parcheggi coperti, in particolare fuori dal centro città e per questo motivo le tariffe cambieranno”.

Le zone di sosta verranno semplificate e saranno quattro, C1, C2, D ed E, con quattro tariffe che saranno più alte nel centro storico e, in una logica a cerchi che riflette la struttura della città, più convenienti nei parcheggi periferici. A titolo esemplificativo, le nuove tariffe potrebbero prevedere un costo di 2 euro l’ora per la sosta in centro città (fascia C1), 1 euro all’ora in fascia D (es parcheggio della Piccola) per arrivare a 50 centesimi l’ora in fascia E (es. Ventina a Pescarenico). Resteranno i 30 minuti gratuiti per i parcheggi del Cimitero Monumentale e della Piccola durante i giorni di mercato mentre la fascia gratuita 12-14 h verrà eliminata.

Città più “ordinata”

Per l’assessore Cattaneo “il provvedimento delinea uno scenario interessante per le aree e le piazze del centro cittadino e risponde alle richieste più volte avanzate dai commercianti. Anche i turisti potranno beneficiare di spazi pubblici ordinati e non occupati dalle auto. E’ una promessa che avevamo fatto e speriamo possa migliorare la situazione”.

Controlli anche in uscita dalla Ztl

Come spiegato dal sindaco, le nuove regole per la Ztl entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio ma per i primi mesi dell’anno non verranno elevate sanzioni automatiche: “Grazie a nuove telecamere potremo fare controlli non solo in entrata ma anche in uscita, garantendo in questo modo il diritto alla sosta (per il tempo del pass) e la prevenzione dei comportamenti illeciti. I vigili faranno controlli e potranno multare ma le multe automatiche rilevate dalle telecamere cominceranno da aprile”. Ulteriore specifica, nelle future strisce blu potranno sanzionare anche gli ausiliari del traffico e non solo gli agenti di Polizia Locale.

“Come tutte le novità, capiamo che potrebbe spaventare ma invitiamo i cittadini a non allarmarsi – ha concluso Gattinoni – anche l’aumento delle tariffe non va preso come una volontà del comune di ‘far cassa’ ma proprio per incentivare ad utilizzare gli altri parcheggi presenti nelle zone periferiche. Ci vorrà del tempo per vedere gli effetti di questo cambiamento ma siamo positivi: la città ne trarrà beneficio”.