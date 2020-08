Lecco. Nuovo dirigente in Questura, Alfredo Addato alla Divisione Anticrimine

Ha preso servizio questa mattinata

Dal 2004 ha lavorato alla Questura di Bergamo

LECCO – Ha preso servizio questa mattinata, lunedì 24 agosto, il Vice Questore dott. Alfredo Addato. Nato a Napoli, 56 anni, è entrato in Polizia nel 1991 dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli. Assegnato come prima sede alla Questura di Brescia, dal 1992 al 2000 ha ricoperto vari incarichi, tra i quali Vice Capo di Gabinetto, Vice Dirigente della Squadra Mobile (durante il sequestro Soffiantini), Dirigente Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e Dirigente Ufficio Immigrazione.

Nel 2000 viene trasferito alla Questura di Cremona quale Dirigente Digos (dove ha seguito operazioni antiterrorismo a seguito del crollo delle Torri Gemelle). Dal 2004 al 2020 ha poi prestato servizio alla Questura di Bergamo ricoprendo vari incarichi: 7 anni come Dirigente Digos (operazioni antiterrorismo, skinhead e Ultras Atalanta), 2 anni reggente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, 2 anni reggente della Divisione Anticrimine e per 5 anni Dirigente Ufficio Personale – Ufficio Tecnico Logistico Provinciale.

Il Questore della Provincia di Lecco, dottor Alfredo D’Agostino, lo ha ricevuto ufficialmente e ha augurato al Vice Questore Aaddato buon lavoro, sottolineando l’importanza strategica dell’incarico che andrà a ricoprire quale Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura, soprattutto in relazione alle misure di prevenzione personali e patrimoniali.