Lecco. Oltre 5 mila euro per l’associazione Fabio Sassi grazie ai Legnanesi

“Una cifra importante per un’associazione che fa del bene nel nostro territorio”

A organizzare e supportare lo spettacolo benefico di fine maggio scorso Associazione Valle San Martino Eventi e Confcommercio Lecco

LECCO – Oltre 5 mila euro raccolti in favore dell’Associazione Fabio Sassi attraverso lo spettacolo con “I Legnanesi” dello scorso 30 maggio e altre donazioni. A organizzare la serata benefica, tenutasi al Cenacolo Francescano di Lecco, l’Associazione Valle San Martino Eventi con il supporto di Confcommercio Lecco – Zona Valle San Martino.

L’assegno consegnato ieri, giovedì, alla realtà lecchese (dalla cifra di 5.250 euro) durante una breve cerimonia svolta presso la sede della delegazione di Confcommercio, in corso Dante a Calolzio, alla presenza della presidente Cristina Valsecchi. A riceverlo la vice presidente e tesoriere della Fabio Sassi (che gestisce l’Hospice “Il Nespolo” di Airuno), Marisa Corradini, e il volontario Maurizio Todeschini; presente anche Luca Ronchetti, volontario del Nespolo da sempre impegnato a fianco di Cristina per la riuscita dell’evento benefico.

“Siamo contenti di essere riusciti anche quest’anno a raccogliere una cifra importante in favore di una realtà così significativa, che fa del bene nel nostro territorio garantendo un servizio prezioso per la comunità – sottolinea la presidente di Confcommercio Lecco – Zona Valle San Martino, Cristina Valsecchi – Questa collaborazione ha dato ottimi frutti: siamo pronti a continuare a fare la nostra parte anche in futuro”.

E nei prossimi mesi ci sarà un’altra opportunità di aiutare l’associazione Fabio Sassi, sempre per mezzo di uno spettacolo de “I Legnanesi”: “Abbiamo programmato un nuovo eventi benefico, che si terrà il 2 ottobre sempre al Cenacolo Francescano con inizio alle ore 21. Le iscrizioni alla serata sono già aperte: siamo sicuri che il pubblico sarà come sempre numeroso”.

Per la prevendita contattare i seguenti numeri: Calolzio 3332802742, Galbiate 3483210859.