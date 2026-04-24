Lecco, open day per il corso ITS “Business Innovation Manager”

Il 28 aprile all’Istituto Maria Ausiliatrice la presentazione del percorso biennale con focus su innovazione e intelligenza artificiale

Formazione su marketing, impresa e AI con forte integrazione tra teoria, pratica e tirocinio in azienda

LECCO – Martedì 28 aprile alle ore 14 è in programma a Lecco l’open day del corso ITS Business Innovation Manager della Fondazione ITS Academy Agroalimentare Sondrio.

L’appuntamento si svolgerà presso l’Istituto Maria Ausiliatrice, in via Caldone 18, socio e sede che ospita l’iniziativa formativa, innestandosi sulla precedente esperienza dell’istituto nello stesso indirizzo formativo attivato negli ultimi anni.

Il corso ITS Business Innovation Manager è pensato per formare giovani diplomati con competenze avanzate nell’innovazione e nello sviluppo del business, sempre più richieste dal mercato del lavoro. Il percorso integra lezioni teoriche, attività pratiche, project work e tirocini in azienda, con un forte orientamento all’applicazione concreta.

L’open day rappresenta un’occasione per conoscere nel dettaglio il corso biennale, che si arricchisce quest’anno di importanti novità. Il filo conduttore della nuova edizione è infatti l’intelligenza artificiale applicata ai processi aziendali, tema sempre più centrale nelle strategie delle imprese.

Accanto a questo focus, il percorso continua a sviluppare competenze in marketing, internazionalizzazione e autoimprenditorialità, già presenti nelle precedenti edizioni, approfondite alla luce delle nuove tecnologie. L’obiettivo è fornire strumenti aggiornati per interpretare e guidare l’innovazione nelle aziende.

All’incontro parteciperanno docenti specializzati in ambito AI e professionisti del settore, offrendo ai partecipanti la possibilità di confrontarsi direttamente con esperti e operatori. L’approccio pratico, elemento distintivo del corso, sarà al centro della presentazione.

Il percorso formativo ha durata biennale, con due annualità da 1.000 ore ciascuna e 904 ore complessive di tirocinio. Almeno il 60% delle ore è svolto da docenti provenienti dal mondo del lavoro, a garanzia di una formazione strettamente collegata alle esigenze delle imprese.