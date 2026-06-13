Lecco. Oratorio San Luigi: il 17 giugno l’inaugurazione ufficiale con l’Arcivescovo Delpini

Dopo il percorso di “Trame di Comunità” e il successo delle iniziative che hanno coinvolto la città, il nuovo spazio educativo e sociale sarà inaugurato alla presenza di mons. Mario Delpini

Avviata una nuova fase per uno spazio restituito alla città come luogo di aggregazione, crescita e partecipazione per le nuove generazioni

LECCO – Un traguardo importante e, allo stesso tempo, un nuovo punto di partenza per l’intera comunità lecchese. Il nuovo Oratorio San Luigi si prepara infatti a vivere il suo momento più atteso e solenne con l’inaugurazione ufficiale in programma mercoledì 17 giugno, alla presenza dell’Arcivescovo mons. Mario Delpini.

L’appuntamento rappresenta molto più di una semplice cerimonia istituzionale: sarà il momento simbolico che sancirà la piena restituzione alla città di un luogo profondamente rinnovato, destinato a diventare un punto di riferimento educativo, sociale e comunitario per i giovani e per tutte le famiglie del territorio.

L’inaugurazione segna inoltre la conclusione del percorso di “Trame di Comunità”, il progetto promosso dalla Parrocchia di San Nicolò nell’ambito del bando Emblematici Maggiori di Fondazione Cariplo. Un’iniziativa che negli ultimi mesi ha coinvolto numerosi cittadini attraverso una serie di eventi partecipati, tra cui mostre fotografiche, cene solidali e la recente “Orainfesta”, registrando una significativa adesione da parte della comunità.

La giornata del 17 giugno sarà articolata in due momenti distinti, pensati per valorizzare sia la dimensione educativa dell’oratorio sia quella istituzionale e comunitaria.

Nel pomeriggio, mons. Mario Delpini incontrerà i veri protagonisti della struttura: i ragazzi dell’oratorio estivo e i loro animatori. Sarà un momento riservato a chi ogni giorno vive e anima questi spazi, contribuendo a renderli luoghi di crescita, incontro e condivisione.

Alle ore 18.00 prenderà invece il via la cerimonia ufficiale e istituzionale, aperta a tutta la cittadinanza, alla comunità cristiana e alle autorità. Sarà l’occasione per inaugurare formalmente i nuovi ambienti e celebrare insieme la nascita di quella che viene definita una vera e propria “piazza di comunità”, uno spazio aperto, condiviso e orientato al futuro delle nuove generazioni.

L’Oratorio San Luigi si presenta così come un luogo rinnovato non soltanto dal punto di vista strutturale, ma soprattutto nella sua missione educativa e sociale, con l’obiettivo di offrire occasioni di incontro, formazione e partecipazione per bambini, ragazzi e famiglie.

In vista dell’appuntamento, la Parrocchia di San Nicolò ha voluto rinnovare il proprio ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto: volontari, partner e cittadini che, a vario titolo, hanno sostenuto il percorso intrapreso.

L’invito a partecipare è rivolto a tutta la comunità lecchese, chiamata a condividere un momento che rappresenta non solo la conclusione di un importante cammino, ma anche l’inizio di una nuova stagione per uno dei luoghi più significativi della vita educativa e aggregativa della città.