Lecco. Ordinanza anti-vetro per lo Scenario Festival

Vietati contenitori in vetro e metallo, oltre a spray irritanti

LECCO – In occasione dello Scenario Festival, in programma a Lecco nel weekend di venerdì 11 e sabato 12 luglio, sarà vietata la detenzione di contenitori in vetro o metallo dalle 17 alle 24, in piazzale Cassin e nel raggio di 200 metri.

Sarà inoltre vietato l’accesso all’area con dispositivi nebulizzatori di sostanze irritanti o urticanti. Le bottiglie di plastica potranno essere vendute o introdotte nell’area eventi solo se già aperte e prive del tappo di chiusura.

ORDINANZA-SINDACALE