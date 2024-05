Lecco. Ordine degli Architetti: al via la manifestazione “Open! Studi aperti”

L’appuntamento è per venerdì 31 maggio

Un’iniziativa per far conoscere al pubblico il mondo dell’architettura

LECCO – Al via l’edizione di “Open! Studi aperti“, un’iniziativa curata dal Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori per far conoscere al pubblico, e non solo agli addetti ai lavori, il mondo dell’architettura, le specializzazioni e gli ambiti in cui operano i singoli studi professionali. L’appuntamento è per venerdì 31 maggio.

Anche quest’anno, la manifestazione, il cui tema è “Lo spazio dell’abitare tra creatività e innovazione“, intende stimolare gli stessi architetti a promuovere il loro lavoro e la loro attività. L’obiettivo è trasformare i luoghi di lavoro in spazi di incontro informale in cui sia possibile conoscersi, dialogare, confrontarsi e scambiare le proprie opinioni, assistere ad attività oltre che scoprire di persona i luoghi in cui le professioniste e i professionisti operano.

Gli Studi della provincia di Lecco che hanno aderito all’edizione

A23900 . Titolo evento: Corrente di Fiume. In Via Antonio Corti numero 6 a Lecco dalle ore 14 alle ore 16. Descrizione evento: La rigenerazione urbana.

. Titolo evento: Corrente di Fiume. In Via Antonio Corti numero 6 a Lecco dalle ore 14 alle ore 16. Descrizione evento: La rigenerazione urbana. R2+ . Titolo evento: Dal progetto residenziale a quello medico: architettura e tecnologia a servizio della persona. In Piazza della Chiesa numero 1 ad Oggiono dalle ore 16 alle ore 18. Descrizione evento: un percorso tra alcuni degli ultimi progetti dello Studio R2+ per capire come le nuove tecnologie costruttive ed impiantistiche influenzino la qualità degli spazi dell’abitare e della cura della persona. Saranno approfonditi gli aspetti progettuali, l’ergonomia degli ambienti di vita, di lavoro e l’importanza del risparmio energetico.

. Titolo evento: Dal progetto residenziale a quello medico: architettura e tecnologia a servizio della persona. In Piazza della Chiesa numero 1 ad Oggiono dalle ore 16 alle ore 18. Descrizione evento: un percorso tra alcuni degli ultimi progetti dello Studio R2+ per capire come le nuove tecnologie costruttive ed impiantistiche influenzino la qualità degli spazi dell’abitare e della cura della persona. Saranno approfonditi gli aspetti progettuali, l’ergonomia degli ambienti di vita, di lavoro e l’importanza del risparmio energetico. REVIWA . Titolo evento: Case Green. in Via Risorgimento numero 12 a Sirtori dalle ore 16 alle ore 18. Descrizione evento: progettazione di case green/nzeb con tecnologia a secco con la partecipazione di azienda specializzata in costruzione con sistema “xlam”.

. Titolo evento: Case Green. in Via Risorgimento numero 12 a Sirtori dalle ore 16 alle ore 18. Descrizione evento: progettazione di case green/nzeb con tecnologia a secco con la partecipazione di azienda specializzata in costruzione con sistema “xlam”. Laboratorio di architettura e design (Valentino Scaccabarozzi architetto). Titolo evento: Tuetera Invergio. In Via Garibaldi numero 33 a Missaglia dalle ore 17 fino alle ore 19.

(Valentino Scaccabarozzi architetto). Titolo evento: Tuetera Invergio. In Via Garibaldi numero 33 a Missaglia dalle ore 17 fino alle ore 19. OABT . Titolo evento: La forza della piega – il sistema costruttivo Light Steel Frame. In Via Vittorio Veneto numero 24 a Galbiate dalle ore 18 alle ore 20. Descrizione evento: Attraverso la presentazione dei progetti della Nuova palestra dei Ragni di Lecco e della Casa MO verrà illustrato il sistema costruttivo Light Steel Frame che unisce alte prestazioni, ottimizzazione dei materiali e velocità di realizzazione. Saranno approfonditi gli aspetti progettuali e compositivi, le prestazioni tecnologiche, i vantaggi di cantierizzazione per utilizzare al meglio questa tecnologia costruttiva. Interventi: Emanuele Tanzi – Progettare con il si- stema LSF, Marco Redaelli – I principi strutturali della tecnologia LSF, Gianluca Rigamonti – I vantaggi nella cantierizzazione, Marta Sesana – Sostenibilità e resilienza nelle costruzioni LSF.

. Titolo evento: La forza della piega – il sistema costruttivo Light Steel Frame. In Via Vittorio Veneto numero 24 a Galbiate dalle ore 18 alle ore 20. Descrizione evento: Attraverso la presentazione dei progetti della Nuova palestra dei Ragni di Lecco e della Casa MO verrà illustrato il sistema costruttivo Light Steel Frame che unisce alte prestazioni, ottimizzazione dei materiali e velocità di realizzazione. Saranno approfonditi gli aspetti progettuali e compositivi, le prestazioni tecnologiche, i vantaggi di cantierizzazione per utilizzare al meglio questa tecnologia costruttiva. Interventi: Emanuele Tanzi – Progettare con il si- stema LSF, Marco Redaelli – I principi strutturali della tecnologia LSF, Gianluca Rigamonti – I vantaggi nella cantierizzazione, Marta Sesana – Sostenibilità e resilienza nelle costruzioni LSF. STUDIO MELESI. Titolo evento: Una chiacchierata attorno al tavolo, con la stessa “bottiglia” da consumare insieme, Architetto, Impresa e Artigianato. In Via Paolo VI numero 33 a Lecco dalle ore 18 alle ore 19.

Maggiori informazioni sul sito di Open! Studi Aperti al seguente link