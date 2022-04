Lecco, orti cercansi: l’appello del Comune a chi ha terreni inutilizzati

Online l’avviso pubblico per raccogliere la disponibilità di proprietari di piccoli terreni situati a Lecco

Le offerte dovranno essere presentate entro il 15 giugno

LECCO – Online l’avviso pubblico indetto per raccogliere la disponibilità di soggetti privati (cittadini, associazioni, cooperative, società) proprietari di piccoli terreni siti sul territorio comunale e interessati a concederli in comodato d’uso gratuito al Comune, affinché questo possa assegnarli ai cittadini richiedenti che intendano coltivarli.

“In questi ultimi mesi abbiamo registrato una richiesta crescente rispetto al tema degli orti comunali – sottolinea l’assessore alla Comunicazione e rapporti coi cittadini Alessandra Durante -. Quelli attuali non esauriscono le richieste in lista d’attesa e il desiderio di chi già ne ha uno di continuare a coltivarlo anche oltre la scadenza prevista dal regolamento. Per provare a soddisfare le richieste di tutti, chiediamo a chi abbia terreni inutilizzati, privati cittadini o anche aziende e associazioni, che spesso hanno appezzamenti più grandi, la disponibilità a metterli a disposizione del Comune e quindi dei cittadini in attesa. In questo modo i terreni oggi inutilizzati verrebbero curati e coltivati e svolgerebbero un importante ruolo sociale e di partecipazione”.

Le offerte dovranno essere presentate entro le 12 di mercoledì 15 giugno all’ufficio protocollo dell’ente, sito in piazza Diaz 1 e aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e mercoledì dalle 8.30 alle 15.30 oppure via PEC a comune@pec.comunedilecco.it con il modulo predisposto, debitamente compilato, e il documento di identità del sottoscrittore. Il bando con tutte le indicazioni e la modulistica sono disponibili nella sezione “bandi di gara” del sito istituzionale e a questo collegamento.