Lecco. Parrocchia San Nicolò: è attivo il progetto “Oltre la scuola”

Uno spazio per i compiti e molto altro ancora…

Al via il 2 novembre, ecco come fare per iscriversi

LECCO – “Oltre la scuola” è attivo nella Comunità Madonna del Rosario, a Lecco, ormai da 14 anni e riprende il prossimo 2 novembre. La proposta è stata costruita in base alla nuova progettualità denominata “Giovani in cammino” offerto dalla Diocesi.

Per iscriversi è obbligatoriamente necessario fissare un appuntamento con la coordinatrice tramite mail o telefono per un colloquio conoscitivo e la stesura del patto educativo e di corresponsabilità reciproca previsto dalla normativa covid 19. Un servizio per bambini delle scuole elementari e ragazzi delle medie che hanno bisogno di essere accompagnati nel recupero delle discipline scolastiche, ma anche per tutti coloro che sono spesso a casa da soli il pomeriggio. Il gruppo sarà a numero chiuso.

Nella LOCANDINA tutte le informazioni.