Lecco, Patto Territoriale. Grande interesse al seminario pratiche per il Work-Life Balance

Un seminario al Politecnico di Lecco per condividere buone pratiche sul work-life balance nel settore turistico e della ristorazione

LECCO – Al Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano si è svolto il seminario Pratiche per il work-life balance, nel pomeriggio di lunedì 27 ottobre, con l’obiettivo di condividere informazioni e buone pratiche sul tema dell’equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, come strumento per favorire il benessere organizzativo, motivare il personale attuale e attrarre nuove risorse, in particolare giovani, nelle attività economiche del territorio lecchese.

L’organizzazione dell’evento, a cura della sede territoriale di Lecco del Politecnico, rientra nel Patto territoriale per le competenze, l’orientamento e il lavoro in provincia di Lecco, di cui la Provincia di Lecco è capofila, coordinando un partenariato composto da 15 attori locali e 21 aderenti alla rete di supporto.

L’iniziativa si è concentrata in particolare sul settore turismo e ristorazione e ha registrato la partecipazione di circa 50 persone, tra aziende, consulenti del lavoro, rappresentanti delle parti sociali (datoriali e sindacali) coinvolti nel Patto territoriale, partner del progetto e altri stakeholder del territorio, che hanno contribuito attivamente all’organizzazione del seminario.

Il seminario è stato aperto dall’intervento del Consigliere provinciale e delegato al Centro Impiego, Antonio Leonardo Pasquini. All’evento, moderato da Filomena Canterino, professore associato del Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano, hanno partecipato come relatori Martina Mauri, Direttrice dell’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano, Matteo Dell’Era, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Lecco, e Antonella Marsala di Sviluppo Lavoro Italia.

A seguire è stata presentata l’esperienza del gruppo “Da Vittorio” di Brusaporto (BG). Il Direttore operativo, Silvio Giannino, ha illustrato il percorso intrapreso da questa importante realtà economica, attiva nei settori della ristorazione, del catering e dell’ospitalità. È emersa con chiarezza l’importanza strategica di adottare politiche aziendali che favoriscano la conciliazione tra tempi di lavoro e vita privata dei dipendenti e collaboratori, bilanciando efficacemente le esigenze dell’impresa con quelle delle persone che vi operano.

Particolarmente nel settore del turismo e della ristorazione, dove gli orari di lavoro influenzano significativamente la vita di titolari, dipendenti e collaboratori, risulta fondamentale ascoltare i propri collaboratori e investire in strumenti organizzativi adeguati alle dimensioni dell’azienda, anche attraverso processi di digitalizzazione mirati.

“Il tema della conciliazione tra vita lavorativa e privata rappresenta spesso una criticità, soprattutto nel settore della ristorazione e dell’ospitalità, in particolare per le realtà economiche più piccole, dove dipendenti e collaboratori, insieme ai titolari, costituiscono una sorta di ‘famiglia allargata'” spiega il Consigliere provinciale delegato al Centro Impiego, Antonio Leonardo Pasquini.

“Ascoltare il percorso di crescita di un’eccellenza come il gruppo ‘Da Vittorio’ è stato molto stimolante: ha dimostrato che tutte le imprese possono sviluppare la capacità di ascoltare i bisogni dei propri dipendenti e adottare strumenti organizzativi adeguati alle dimensioni aziendali, per creare un sano equilibrio negli orari di lavoro, valorizzare le competenze del personale, fidelizzare i dipendenti e aumentare la competitività delle imprese e del nostro territorio – continua Pasquini – Non è facile, ma dobbiamo raccogliere questa sfida per ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico”.

Gli interventi del Patto territoriale si inseriscono nel quadro delle iniziative promosse dalla Politica di Coesione 2012-2027 e sono cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus.

Per ulteriori informazioni sul Patto territoriale, è possibile consultare il sito al seguente link: www.lavoro.provincia.lecco.it/patto_territoriale/