Lecco. Per chi si sposa entro il 24 maggio… un invito al Meab

In dono una copia del volume “Evviva la sposa”

In corso al Meab una mostra sui rituali del matrimonio

LECCO – Il comune di Lecco in collaborazione con il Parco Monte Barro, donerà agli sposi che fino al 24 maggio celebreranno le nozze in comune, una copia del volume di Rosalba Negri “Evviva la sposa! Il matrimonio in Brianza e in altri contesti” con il saluto del sindaco e un invito a visitare la mostra allestita al Museo Etnografico dell’Alta Brianza di Galbiate e curata dalla stessa autrice.

Un’iniziativa nata dall’invito del direttore del MEAB, a cui il Comune di Lecco ha aderito, e che prende spunto proprio dalla mostra in corso fino al 24 maggio, dedicata alle consuetudini, cerimonie, espressioni verbali, mentalità, rituali del matrimonio di un tempo, patrimonio di saperi che fanno parte della storia del nostro territorio.